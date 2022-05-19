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В России спрогнозировали расплату Украины за «военную помощь» США

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Учения ВС США и Украины
Учения ВС США и Украины.
Источник изображения: ianed.ru

За «помощь», в том числе военную, которую с настоящее время США оказывают Украине, последней придется расплачиваться. О подобном прогнозе рассказывает РИА Новости.

Агентство вспоминает, что по итогам Второй мировой войны Великобритания оказалась должна 31,4 миллиарда долларов, а СССР — 10,9 миллиарда. «После Второй мировой США списали долги Великобритании, но не Советскому Союзу», — отмечает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в Московском государственном университете (МГУ) Юрий Рогулев.

Руководитель Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов уверен, что американцы вряд ли позволят Киеву слезть с крючка, позволив покрыть расходы со счетов российских олигархов или из замороженных активов Москвы. Эксперт допустил, что в качестве компенсации за ленд-лиз США могут потребовать «поставки сельхозпродукции по сниженной цене, предоставление территорий для военных баз, реализацию проектов, выгодных исключительно западным компаниям».

В мае президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал «Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине».

В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что решение Конгресса США о ленд-лизе для Украины загонит Киев в долговую яму.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
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