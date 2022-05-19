Современные тренажеры активно используются в процессе обучения военнослужащих ДВОКУ

ЦАМТО, 18 мая. В Амурской области занятия на уникальных современных тренажерах Дальневосточного высшего командного училища (ДВОКУ) проводятся с офицерами, прапорщиками и сержантами, проходящими дополнительную подготовку и переподготовку в системе образования ВС РФ.

Тренируются в вождении и курсанты в преддверии сдачи государственных экзаменов.

В училище применяются несколько десятков разновидностей тренажеров для обучения экипажей боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортеров БТР-82А, БТР-80 и автомобильного транспорта "КамАЗ" и "Урал".

Программное обеспечение тренажеров моделирует для обучаемого виртуальную обстановку с учетом различных периодов времени года и суток, состояния погодных условий, географических и климатических характеристик района тренировки.

Тренажеры позволяют создавать реальную картину боя, одновременно показывая на разных дальностях до десяти различных мишеней. Возможности тренажеров позволяют инструкторам в автоматическом режиме фиксировать ошибки обучаемых, корректировать действия и моделировать обстановку.

По завершению обучения все военнослужащие выходят на полигон училища, чтобы применить свои знания на реальных боевых машинах и провести боевые стрельбы.

Совершенствование учебно-материальной базы в ДВОКУ проводится постоянно. Это диктуется современным боевым опытом. Сегодня на первый план вышла необходимость обучения будущих офицеров ведению ближнего боя в условиях тесной городской застройки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.