Войти
ЦАМТО

Современные тренажеры активно используются в процессе обучения военнослужащих ДВОКУ

285
0
0
Первокурсники ДВОКУ
Первокурсники ДВОКУ.
Источник изображения: www.ampravda.ru

ЦАМТО, 18 мая. В Амурской области занятия на уникальных современных тренажерах Дальневосточного высшего командного училища (ДВОКУ) проводятся с офицерами, прапорщиками и сержантами, проходящими дополнительную подготовку и переподготовку в системе образования ВС РФ.

Тренируются в вождении и курсанты в преддверии сдачи государственных экзаменов.

В училище применяются несколько десятков разновидностей тренажеров для обучения экипажей боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортеров БТР-82А, БТР-80 и автомобильного транспорта "КамАЗ" и "Урал".

Программное обеспечение тренажеров моделирует для обучаемого виртуальную обстановку с учетом различных периодов времени года и суток, состояния погодных условий, географических и климатических характеристик района тренировки.

Тренажеры позволяют создавать реальную картину боя, одновременно показывая на разных дальностях до десяти различных мишеней. Возможности тренажеров позволяют инструкторам в автоматическом режиме фиксировать ошибки обучаемых, корректировать действия и моделировать обстановку.

По завершению обучения все военнослужащие выходят на полигон училища, чтобы применить свои знания на реальных боевых машинах и провести боевые стрельбы.

Совершенствование учебно-материальной базы в ДВОКУ проводится постоянно. Это диктуется современным боевым опытом. Сегодня на первый план вышла необходимость обучения будущих офицеров ведению ближнего боя в условиях тесной городской застройки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-2
БМП-3
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
13.01.2021
Более 200 ед. военной и специальной техники поступит в гвардейскую танковую армию ЗВО в 2021 году
14.09.2020
Российская бронетехника получит экранную броню
06.02.2019
Нагайка в помощь "Армате"
28.06.2016
Экипажи боевых машин ЮВО отрабатывают на Северном Кавказе вождение на плаву
27.10.2015
Партия новых БТР-82А и БМП-3 поступила в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище
10.10.2011
Российские морпехи получат гусеничную самоходку-амфибию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 05:53
  • 26342
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.05 05:31
  • 8
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 19.05 01:40
  • 10
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 19.05 01:39
  • 1
В «Ростехе» назвали сроки начала серийного производства истребителя Checkmate
  • 18.05 23:08
  • 29
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 18.05 22:23
  • 50
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 18.05 19:46
  • 8
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 18.05 18:41
  • 2
Новая тактика российской армии рождается в боевых условиях
  • 18.05 18:28
  • 3
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 18.05 13:48
  • 3
Defense News: Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов Ка-31
  • 18.05 10:59
  • 6
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 18.05 06:10
  • 1
Минобороны России показало первое применение ударного «Орлан-10»
  • 18.05 03:35
  • 1
«Предотвращение «цветных революций» в Центральной Азии из-за событий на Украине»: Китайская пресса оценивает саммит ОДКБ в Кремле
  • 17.05 18:09
  • 78
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 17.05 11:52
  • 1
В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии