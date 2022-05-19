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У Путина нет проблем с Швецией и Финляндией. Однако есть одно но

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости Рамиль Ситдиков

У Путина нет проблем с Швецией и Финляндией, но...

Финляндии и Швеции следовало бы осторожнее заявлять о своих желаниях, пишет Türkiye. Россия уже предупредила, что не оставит без ответа их вступление в НАТО. Этот шаг может стать большой ошибкой.

Исмаил Капан

Российский лидер говорит так: "У России нет проблем с этими государствами [со Швецией и Финляндией], и поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение [НАТО] за счет этих стран не создает. Но расширение военной инфраструктуры на территории этого региона безусловно вызовет нашу ответную реакцию".

Мы быстро поняли, что Украина – это не только Украина!.. Еще в первые дни военной операции от российской стороны прозвучала угроза: "Расширение НАТО на территорию Швеции и Финляндии станет большой ошибкой..." Судя по всему, русские давно просчитали, как события на Украине повлияют на те или иные стратегические регионы. Но разве так и не должно было быть? Байдена сильно порадовало то, что Евросоюз, который долгое время пытался дистанцироваться от США (вспомним заявления Макрона в духе "у НАТО наступила смерть мозга..."), вследствие украинской операции тотчас же покорился и сплотился вокруг Вашингтона. Свое удовлетворение американский лидер выразил так: "Мы не позволили России нас разделить..."

Но, конечно, многие понимали, что Байден не пожелает довольствоваться только этой консолидацией. В обычных условиях НАТО идентифицируется как "оборонительная организация". В таком случае наверняка предпочтительнее, чтобы зона ответственности оборонительного пакта была максимально ограничена. И тогда происходит движение в сторону сжатия, а не расширения...

Не нужно прибегать к стратегическому анализу, такой вывод вытекает даже из простой логики!

Так чего же США пытаются добиться в нынешних условиях?

Граница одной только Финляндии с Россией составляет 1340 километров. Это больше, чем нынешняя граница между НАТО и Россией (1215 километров).

Численность военнослужащих Финляндии составляет менее 20 тысяч. А точнее – 19,25 тысячи. То есть даже не две пехотные дивизии. У Швеции, не граничащей с Россией, военнослужащих и того меньше – 14,6 тысячи. Почему Швеция, сохранявшая нейтралитет на протяжении двух столетий, теперь хочет стать членом НАТО? Кроме того, по каким причинам Финляндия, имевшая стабильные отношения с Россией после долгой зимней войны 1939 года, решила вступить в НАТО? Приняли ли Швеция и Финляндия столь важное решение по своей воле? Или же они, как и Украина, оказались между молотом и наковальней? Россия предупреждает, что эти решения будут иметь важные последствия. А то, какие именно последствия, покажут сложившиеся условия. Какой фактор подтолкнул Россию к началу военных действий на Украине? Путин повторял это очень много раз, но западный фланг не обращал внимания...

Россия, учитывая предыдущий опыт расширения НАТО, расценивала включение украинской территории в границы альянса в качестве "смертельной опасности" для себя. По сути она хотела сесть за стол переговоров с США по этому поводу. Однако новая американская администрация так и не согласилась. Россия, приняв последнее и самое рискованное решение, пришла к нынешней точке. Членство Швеции и Финляндии в НАТО, если это произойдет, обострит напряженность еще больше.

Мы говорим "если" и используем условное значение по следующей причине. Как вы знаете, президент Эрдоган с первого дня объявил, что Турция не одобряет членство Швеции и Финляндии в альянсе. Основание предельно ясно: они настойчиво поддерживают сепаратистскую террористическую организацию Рабочая партия Курдистана (РПК)...

Парламентарии обеих стран находятся в контакте с этой организацией. В настоящее время 33 разыскиваемых террориста пользуются их покровительством, и наши запросы об экстрадиции не выполняются. Когда речь зашла о членстве в НАТО, заговорили по-иному. Чтобы получить одобрение Турции. Министр иностранных дел Швеции Линде вдруг вспомнила, что РПК – террористическая организация!.. Президент Финляндии заявил, что готов встретиться с Эрдоганом...

Все это, конечно, не более чем подкупающая риторика. На самом деле Швеция и Финляндия самонадеянно полагают, что смогут убедить Турцию, не демонстрируя намерения изменить свои основные взгляды и политику. Но все это обходится не так дешево. Если такая маленькая страна, как Швеция, осмеливается жертвовать сотни миллионов долларов в качестве помощи террористической организации, она, должно быть, ждет отдачу от этого...

Между тем отношение Турции к членству двух упомянутых стран в НАТО в нынешних условиях, пожалуй, может предотвратить или, по крайней мере, отсрочить новую напряженность. Как США, так и Россия должны хорошо понимать это...

Наконец, следует напомнить, что Швеции и Финляндии необходимо дважды подумать о членстве в Североатлантическом альянсе. Им было бы полезно внимательно проанализировать положение украинской администрации, чья воля зажата между западным флангом и напористыми нацистскими структурами внутри страны, а в первую очередь – те разрушения, которым страна подверглась... И, конечно, не стоит забывать, что Россия с самого начала дала понять, что готова пойти даже на риск ядерного конфликта.

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