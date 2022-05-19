Американская разведка: КНДР готовит к визиту Джо Байдена в Южную Корею запуск новейшей МБР

Источник изображения: topwar.ru

Северная Корея готовит к визиту американского президента Джо Байдена на Корейский полуостров особый подарок - очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в американской разведке.

По данным разведки США, КНДР готовит "сюрприз" для Байдена, который в ближайшие дни должен совершить официальный визит в Южную Корею. Как предполагается, северокорейские военные проведут испытания новой МБР. Об этом говорят проводимые приготовления на военном полигоне недалеко от столицы Северной Кореи. Как заявил источник CNN, все проводимые на полигоне работы один в один повторяют приготовление к испытаниям МБР.

Согласно ранее озвученных планов, Байден уже в четверг отправится в Южную Корею, где проведет переговоры с высшим руководством республики. Как раз в это время и напомнит о себе КНДР, произведя пуск новой МБР.

На сегодняшний день Северная Корея совершила уже 16 испытательных пусков различных боеприпасов с начала года и останавливаться не собирается. 24 марта КНДР испытала новейшую МБР Хвасон-17. Запущенная ракета преодолела 1100 км, после чего упала в Японском море. Между тем японские военные заявили, что при сохранении траектории полета новая ракета могла преодолеть до 15 тысяч км, т.е. достигнуть всей территории США. В ЦТАК подтвердили, что была испытана именно новая МБР Хвасон-17 по личному приказу Ким Чен Ына.

Позднее Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило о том, что в арсенале страны появилась новейшая межконтинентальная баллистическая ракета, способная достигнуть любой точки на территории США.