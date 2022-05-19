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Интерфакс-АВН

Российские боевые вертолеты провели тренировку с условными пусками ракет в горах Таджикистана

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Ударный вертолет Ми-24 ВКС РФ
Ударный вертолет Ми-24 ВКС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости Константин Михальчевский

Екатеринбург. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Летчики транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1 и ударных Ми-24 российской военной базы выполнили условные пуски авиаракет в рамках учебно-тренировочных полетов в горах Таджикистана, сообщил Центральный военный округ (ЦВО) в среду.

"Вертолетчики вылетели с аэродрома базирования и отработали задачи по ведению воздушной разведки, а также элементы простого и сложного пилотирования с огибанием горного рельефа местности. В районе полигона "Ляур" экипажи винтокрылых машин на предельно малых высотах осуществили условные пуски неуправляемых авиационных ракет С-8 класса "воздух-поверхность", - сообщила пресс-служба ЦВО.

Кроме того, специалисты наземных служб 201-й военной базы отработали задачи по поддержанию устойчивой радиосвязи, радиолокационному контролю полетов авиации на заданных маршрутах, а также подготовке взлетно-посадочной полосы и заправке авиатехники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в Центральный военный округ). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее составе - мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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Таджикистан
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