Без санок, но с командирскими катерами. Как живет производитель "Союзов"

Директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов рассказал, как завод живет в условиях санкций

После введения США и ЕС санкций против российских космических предприятий глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обещал сосредоточить освободившиеся из-за сворачивания сотрудничества ресурсы на создании систем двойного и военного назначения. Среди попавших под санкции оказался и самарский РКЦ «Прогресс» - производитель ракет «Союз», используемых в том числе для стартов к МКС. Сказались ли западные санкции на производстве «Союзов», используется ли при их производстве иностранное оборудование, почему в Самаре прекратили производство самолета «Рысачок» и выпускают ли до сих пор детские санки, «Газете.Ru» рассказал генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.

- Идет ли в условиях санкций речь о частичной переориентации производства на РКЦ "Прогресс"?

- РКЦ «Прогресс» в условиях международных санкций работает по ранее согласованным планам согласно утвержденным графикам. На предприятии определена загрузка по основным проектам Госкорпорации «Роскосмос». Планов по переориентации производства на данный момент нет.

- Планируется ли расширить номенклатуру некосмических товаров? За счет чего?

Баранов Дмитрий Александрович Источник изображения: Пресс-служба АО "РКЦ "Прогресс"

- Вопрос расширения номенклатуры на РКЦ «Прогресс» не стоит остро, так как производственные и конструкторские подразделения имеют полную загрузку. В перспективе мы готовы рассмотреть такую возможность в интересах предприятия.

- Что тогда происходит с самолетом «Рысачок», командирским катером, санками, производившимися на РКЦ, и что планируется выпускать нового?

- Что касается детских санок, то это изделие было снято с производства. Мы достаточно длительный период времени реализовывали эту продукцию только со склада. Изготовление командирского катера осуществляется специалистами РКЦ «Прогресс» в рамках контрактов с Минобороны РФ. Производство этой техники возможно на заказ. Что касается «Рысачка», этот самолет был представлен на международном авиационно-космическом салоне «МАКС» в 2011 году и последующие годы, и всегда вызывал большой интерес.

Сертификация самолета «Рысачок» проводилась за счет собственных средств «Прогресса». С 2016 года работы по проекту не проводятся. В 2021 году были проведены консультации по дальнейшему продвижению проекта, но решения принято не было.

- Введение Западом санкций в отношении космических предприятий, в том числе РКЦ «Прогресс», стало поводом для пересмотра сотрудничества по программе МКС. В чем именно производство космической техники, в том числе, связанной с осуществлением программы МКС, зависело от США и Европы?

- Западные санкции никак не могут отразиться на работе РКЦ «Прогресс», в том числе в рамках проекта Международной космической станции (МКС). Производство ракет-носителей и космических аппаратов ДЗЗ от США и стран Европы никак не зависит.

- Используется ли на предприятии западное оборудование и какое?

- На производственной площадке «Прогресс» задействовано несколько тысяч единиц оборудования, в том числе иностранного производства. Оборудование было закуплено в разное время под реализацию различных проектов по созданию космической техники. Многие станки модернизированы.

- Известно, что такие обрабатывающие инструменты, как резцы, сверла и развертки частично закупались за рубежом, в Европе, есть ли теперь возможность покупать это в России?

- Да, такая возможность есть. В РКЦ «Прогресс» этот вопрос в значительной степени решен благодаря наличию на предприятии собственного инструментального производства.

-В прошлом году было прекращено финансирование разработки сверхтяжелой ракеты, на каком этапе остановилась разработка?

- Этот вопрос находится в сфере ответственности Госкорпорации «Роскосмос».

- Укладывается ли в график создание ракеты «Союз-5» к первому пуску в 2023 году?

- Все работы по производству РН «Союз-5» идут по графику, специалисты РКЦ «Прогресс» предпринимают необходимые действия, чтобы соблюсти обязательства.

- Важным достижением стало использование в баках «Союза-5» сварки трением с перемешиванием. Это новая технология для России, хватает ли опыта рабочих?

- В нашей стране сварка трением с перемешиванием для космического производства - новая технология. Ее внедрение выполняется в рамках проекта создания перспективной РН «Союз-5». Оборудование, выполняющее автоматическую сварку трением с перемешиванием, производит российская компания ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель». Для «Союза-5» по заказу РКЦ «Прогресс» под сварку трением с перемешиванием деталей из алюминиевых сплавов «Сеспель» изготовил три установки и оснастку. Оборудование обеспечивает сварку плит толщиной порядка 30 мм. Применение этого технологического процесса обеспечит сварку необходимых толщин за один проход, с высоким качеством и характеристиками и повысит прочность баков новой РН. Специалисты РКЦ «Прогресс», задействованные в обеспечении внедрения технологии, проходят обучение на предприятии-изготовителе.

- Почему тогда первые отправленные на испытания баки «Союза-5» были сделаны не с помощью новой, а обычной, аргонно-дуговой сварки? Первые летные образцы будут сделаны по новой технологии?

- Баки первой летной РН «Союз-5» будут выполнены по новой технологии сварки трением с перемешиванием. Баки новой ракеты-носителя, отправленные на испытания, выполнены аргонно-дуговой сваркой для обеспечения графика создания новой перспективной РН «Союз-5».

- Авария «Союз-МС10» в октябре 2018 года. У нее были фамилия, имя, должность? Что было причиной, и кто понес наказание? Правда ли, что сборщики с тех пор работают с нагрудными камерами?

- Авария РН «Союз-ФГ» в октябре 2018 года случилась в результате ошибки, допущенной при сборке блоков РН в пакет. После работы аварийной комиссии Госкорпорации «Роскосмос» были приняты технологические и организационные решения, которые исключили подобные случаи в дальнейшем. В сборочных цехах ведется видео- и фотодокументирование, это дополнительно обеспечивает высокое качество сборки ракетнокосмической техники.

- «Роскосмос» демонстрирует с момента той аварии рекордную нулевую аварийность при запусках - 3,5 года. С какими принятыми мерами вы это связываете?

- РН типа «Союз» и «Союз-2» всемирно признаны самыми надежными ракетами-носителями в мире, коэффициент надежности в зависимости от модификации определен - около 0,985. На всех этапах создания РН «Союз-2» работают специалисты высокой квалификации, а на сборке высокую степень надежности обеспечивает тройной контроль каждой операции. Кроме этого, в настоящее время в ракетной цифровой технике внедрено много автоматических систем, которые обеспечивают дополнительную проверку готовности изделия к пуску.

Павел Котляр