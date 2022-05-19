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Интерфакс-АВН

Власти Таджикистана начали контртеррористическую операцию в Горном Бадахшане

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Военнослужащий армии Таджикистана во время совместных учений подразделений военной разведки государств-членов ОДКБ Поиск. Архивное фото
Военнослужащий армии Таджикистана во время совместных учений подразделений военной разведки государств-членов ОДКБ Поиск. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Душанбе. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство внутренних дел Таджикистана в среду объявило о начале контртеррористической операции в Горно-бадахшанской автономной области (ГБАО) республики.

"17 мая 2022 года члены организованной преступной группы с целью дестабилизации общественно-политической ситуации незаконно перекрыли международную автотрассу "Душанбе - Кульма" на участке автодороги в Рушанском районе, непосредственно на линии государственной границы", - сообщил пресс-центр МВД.

"Преступники при поддержке международных террористических организаций получили за пределами страны оружие и боеприпасы, а также привлекли иностранных наёмников для осуществления террористических актов и других форм провокации", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "это действие было заведомо направлено против основ конституционного строя".

"Организованные преступные группы не выполнили законные требования сотрудников правоохранительных органов о сдаче оружия и боеприпасов и оказали вооруженное сопротивление", - заявляет МВД.

В сообщении также отмечается, что в деятельности организованных преступных групп в Рушанском районе, созданных и финансируемых международными террористическими организациями, имеют место признаки преступлений террористического характера.

"В этой связи в целях обеспечения безопасности граждан, общественного порядка и восстановления беспрепятственного движения транспортных средств по международной автомобильной дороге "Душанбе - Кульма" на участке дороги в Рушанском районе правоохранительными органами страны начата антитеррористическая операция", - заявило МВД Таджикистана.

В понедельник сетевые СМИ Таджикистана сообщили о резком обострении ситуации в городе Хорог, административном центре ГБАО.

Отмечалось, что обстановка накалилась во второй половине дня, когда к центру Хорога из микрорайонов начали стягиваться десятки митингующих. В социальных сетях обнародованы видеоматериалы с места событий, на которых видны десятки молодых людей, против которых силовики применяют дымовые шашки, слышны выстрелы.

По сообщению Pamir Daily News, в результате огнестрельного ранения погиб один из участников митинга, однако официального подтверждения этому сообщению пока нет.

Нынешнему обострению ситуации в Хороге предшествовало заявление Общебадахшанского Собрания в субботу, 14 мая, участники которого объявили о созыве мирного митинга народа ГБАО, до момента исполнения властями выдвинутых ими требований.

Главные требования участников собрания заключаются в привлечении к ответственности виновных в гибели трех местных жителей в ходе прошлогодних митингов, отставка руководства области, снятие всех военных постов внутри области и в Хороге, прекращение информационной изоляции области.

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Таджикистан
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