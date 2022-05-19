На Балтийский флот придут новые ракетные корабли

Балтийский флот пополнится новыми ракетными кораблями. Спущены на воду и готовятся к испытаниям малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" и 21631 "Буян-М", сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Она приводит слова командующего флотом вице-адмирала Виктора Лиины, который отметил, что в морских полигонах флота завершает комплекс испытаний после модернизации и сторожевой корабль "Неустрашимый". Кроме того, флот получает и современные технические средства и вооружения.

Корабли Балтийского флота в нынешнем учебном периоде примут участие более чем в 30-ти учениях разной направленности в акватории Балтийского моря и в районах Мирового океана. Им предстоит совершить несколько походов, в том числе и в дальнюю морскую зону.

Как добавил вице-адмирал Виктор Лиина, усилия Балтийского флота будут направлены на обеспечение военно-морских интересов Российской Федерации. Моряки продолжат выполнение государственных задач по обеспечению испытаний строящихся и ремонтирующихся кораблей для ВМФ России.

Светлана Цыганкова