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Военное обозрение

Применение БМПТ «Терминатор» позволило повысить эффективность уничтожения расчётов ПТРК и позиций противника под Северодонецком

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Источник изображения: topwar.ru

Подтверждается информация о том, что на северодонецкое и другие направления проведения специальной военной операции Вооружённые силы России перебросили БМПТ «Терминатор».

Эти боевые машины предназначены для осуществления поддержки танков: уничтожения противотанковых средств и личного состава противника. «Терминаторы» имеют комплекс вооружений, среди которых 2 30-мм автоматических пушки, 7,62-мм пулемёт, а также пусковые установки для управляемых ракет. Применение БМПТ существенно увеличило эффективность действий танковых подразделений, так как они («Терминаторы») имеют возможность самостоятельно поражать помимо указанных целей танки, БМП противника, а также его долговременные огневые точки (ДОТы) и ДЗОТы.

Важной особенностью 48-тонных БМПТ «Терминатор» ВС РФ является то, что они могут справляться с рядом обозначенных выше целей, включая расчёты противотанковых ракетных комплексов, на марше. Мало того, они эффективны в применении против воздушных целей - с расстояния до 2,5 км.

Первое применение БМПТ «Терминатор» в районе Лисичанско-Северодонецкой агломерации позволило, что называется, «разобрать» позиции противника, включая его ДЗОТы и блиндажи. Ликвидированы несколько групп боевиков, которые были выдвинуты на передовые позиции для осуществления обстрелов российских танков противотанковыми управляемыми ракетами западного производства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Компании
Минoбороны РФ
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