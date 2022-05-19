Западная пресса: Турция в обмен на одобрение заявки Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО требует снятия санкций по ЗРК С-400

Пуск ракеты ЗРК С-400 Пуск ракеты ЗРК С-400

Западная пресса сообщает о выдвижении Турцией условий для одобрения заявок Швеции и Финляндии на вступление этих стран в НАТО. Напомним, что Хельсинки и Стокгольм приняли решение войти в состав Североатлантического военного блока. В четверг делегации этих стран намерены отправиться в Вашингтон для доклада президенту США о том, как проголосовали их парламенты.

Информационная служба Bloomberg пишет о том, что Анкара выдвигает требование по снятию с Турции санкций, которые ранее были введены в связи с покупкой у России зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Напомним, что США исключили Турцию из уже оплаченной ею программы по созданию истребителей нового поколения F-35. Ряд стран поддержали санкции и отказались поставлять в Турцию комплектующие для военной продукции. Канада отказала в поставках деталей для ударно-разведывательных БПЛА «Байрактар». Также санкции были введены против Директората оборонной промышленности Турции, счета заморожены.

Как пишет «Блумберг», в обмен на согласие поддержать заявки Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО Турция хочет отмены тех санкционных мер, которые действую против неё за обладание ЗРК С-400, приобретённых у Российской Федерации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не поддержит заявки Стокгольма и Хельсинки, так как «там нет чёткой позиции по противодействию терроризму». Речь идёт о том, что в этих стран проживают десятки тысяч сторонников и членов РПК (Рабочей партии Курдистана), считающейся в Турции террористической организацией.

Напомним, что санкции против Турции были введены на основании американского закона CAATSA, запрещающего военно-техническое сотрудничество с РФ. Американцы свой закон решили сделать экстерриториальным и, как говорится, не стесняются его использовать даже против партнёров по НАТО.