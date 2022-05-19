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Известия.ru

Корреспондент «Известий» показал боевую работу гаубиц «Мста-С» и «Акация-М»

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Корреспондент «Известий» Ярослав Богат в среду, 18 мая, показал уничтожение расчетами российских 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация-М» бронетехники, укрепленных позиций и командного пункта Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции по защите населения Донбасса.


«Мста-С» способна вести огонь на дальности до 30 км. При стрельбе применяются снаряды на фугасное действие. Это позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в том числе заглубленным бетонированным укреплениям противника. При этом есть возможность вести огонь как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.

В выполнении боевых задач артиллеристам помогают беспилотники «Орлан-10».

«Сначала идет вскрытие района, беспилотники совершают облет предполагаемой территории, где может находиться противник, определяет координаты, далее координаты поступают на командный пункт, откуда к нам уже приходит задача на нанесение огневого поражения», отметил командир орудия Марк.

После ударов многотонные самоходные гаубицы меняют дислокацию. Для этого им понадобилось всего несколько минут. Ответный огонь противник нанес уже по пустым позициям. Однако главная цель российской артиллерии — опорный пункт ВСУ был полностью уничтожен.

Националисты планировали контратаку на позиции российских войск. Теперь участок свободен для дальнейшей зачистки от сил ВСУ, и освобождения населенных пунктов.

Накануне Министерство обороны России показало кадры работы расчетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2». В ходе выполнения боевых задач ЗРК «Тор-М2» уничтожили два ударных украинских вертолета, а также более 90 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного назначения, в том числе 10 БПЛА «Байрактар-ТБ2».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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Россия
Украина
Продукция
2С3 Акация
Tор-М2
Мста-С
Орлан-10
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