Войти
Российская газета

Корабли ТОФ отразили "вражеский" авианалет у берегов Камчатки

282
0
0
Модернизированный малый ракетный корабль "Смерч" проекта 12341 Тихоокеанского флота ВМФ России, перевооруженный противокорабельным ракетным комплексом 3К24 "Уран". 15.07.2019
Модернизированный малый ракетный корабль "Смерч" проекта 12341 Тихоокеанского флота ВМФ России, перевооруженный противокорабельным ракетным комплексом 3К24 "Уран". 15.07.2019.
Источник изображения: министерство обороны Японии

Малые ракетные корабли "Иней" и "Смерч" в составе корабельной ударной группы отработали совместные действия по ведению морского боя с условным противником, выполнив ракетные и артиллерийские стрельбы. Об этом "РГ" сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 3 ранга Илья Колесников.

Это были плановые тактические учения с корабельной ударной группой ТОФ на морском полигоне Авачинского залива.

Поэтапно отработано отражение авианалета противника с выполнением ракетной стрельбы комплексом ПВО "Оса-М", постановкой аэрозольной маскировки и радиоэлектронных помех. Затем были выполнены артиллерийские стрельбы из АК-176, АК-630 по воздушным и надводным целям.

Действия тактической корабельной группы обеспечивали противолодочные самолеты Ил-38 морской авиации. Учебные цели поражены, действия моряков признаны командованием успешными.


Ольга Журман

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Ил-38
Оса-АКМ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
19.05.2022
Корабли Тихоокеанского флота провели учебные стрельбы у берегов Камчатки
09.04.2021
Воздушный панцирь для «Молнии»
16.06.2020
Моряки-тихоокеанцы поборолись за живучесть корабля
21.04.2020
Воздушный налет условного противника отразили группы ТОФ вблизи Сахалина
19.09.2019
Универсальная автоматическая пушка МРК "Смерч" оснащена цифровой системой управления
27.05.2019
Крылья наведу: малые ракетные корабли покажут цели "Цирконам"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 05:53
  • 26342
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.05 05:31
  • 8
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 19.05 01:40
  • 10
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 19.05 01:39
  • 1
В «Ростехе» назвали сроки начала серийного производства истребителя Checkmate
  • 18.05 23:08
  • 29
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 18.05 22:23
  • 50
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 18.05 19:46
  • 8
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 18.05 18:41
  • 2
Новая тактика российской армии рождается в боевых условиях
  • 18.05 18:28
  • 3
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 18.05 13:48
  • 3
Defense News: Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов Ка-31
  • 18.05 10:59
  • 6
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 18.05 06:10
  • 1
Минобороны России показало первое применение ударного «Орлан-10»
  • 18.05 03:35
  • 1
«Предотвращение «цветных революций» в Центральной Азии из-за событий на Украине»: Китайская пресса оценивает саммит ОДКБ в Кремле
  • 17.05 18:09
  • 78
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 17.05 11:52
  • 1
В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии