Корабли ТОФ отразили "вражеский" авианалет у берегов Камчатки

Малые ракетные корабли "Иней" и "Смерч" в составе корабельной ударной группы отработали совместные действия по ведению морского боя с условным противником, выполнив ракетные и артиллерийские стрельбы. Об этом "РГ" сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 3 ранга Илья Колесников.

Это были плановые тактические учения с корабельной ударной группой ТОФ на морском полигоне Авачинского залива.

Поэтапно отработано отражение авианалета противника с выполнением ракетной стрельбы комплексом ПВО "Оса-М", постановкой аэрозольной маскировки и радиоэлектронных помех. Затем были выполнены артиллерийские стрельбы из АК-176, АК-630 по воздушным и надводным целям.

Действия тактической корабельной группы обеспечивали противолодочные самолеты Ил-38 морской авиации. Учебные цели поражены, действия моряков признаны командованием успешными.

Ольга Журман