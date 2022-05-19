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Российская газета

В боях на Донбассе впервые применили БМПТ "Терминатор"

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Источник изображения: rg.ru

Взвод боевых машин поддержки танков "Терминатор" впервые применили в боях на Донбассе. Ранее сообщалось, что БМПТ были замечены в районе города Северодонецк.

"Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов", - сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в ВС России.

Применение "Терминаторов" в боевых порядках танковых подразделений повышает огневую мощь и боевую устойчивость штурмовых групп бронетехники.

Отметим, что боевые машины поддержки танков "Терминатор" приняты на вооружение российской армии в 2018 году. Их главное предназначение - поддержка и защита танков Т-72, Т-80 и Т-90 от живой силы противника, в том числе от гранатометчиков.

"Терминатор" разработан на базе танка Т-90А, но по уровню защиты превосходит его из-за применения динамической защиты "Реликт". Благодаря установке дополнительных тканевых экранов с элементами динамической защиты обеспечивается максимальная защита от гранатометов в условиях ближнего боя на 360 градусов. Имеется система электромагнитной защиты для нейтрализации противотанковых мин или фугасов с радио- и магнитометрическими взрывателями.

Экипаж "Терминатора" - пять человек, что позволяет танкистам эффективно и оперативно контролировать обстановку на поле боя.

Блок вооружения установлен на опоре на кормовой части башни. Он состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42 с боекомплектом на 300 снарядов, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя" и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.




Николай Грищенко

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Страны
Россия
Продукция
2А42
АГС-17
Атака
БМПТ Рамка-99
ПКМ
Т-72
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
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