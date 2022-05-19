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Минобороны РФ показало кадры боевой работы ЗРК «Тор-М2У» и «Тор М-3» в ходе спецоперации

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны РФ в среду, 18 мая, показало кадры боевой работы расчетов тактических зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2У»и «Тор М-3» во время военной спецоперации по защите населения Донбасса.


Отмечается, что комплексы обеспечивают войскам надежный щит от нападения воздушных объектов противника. Они способны различать каждого «воздушного врага»: самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты, и, конечно же, беспилотники. ЗРК могут поражать в своем диапазоне высот и дальности практически все типы летательных аппаратов.

За целью можно следить не только на мониторе — ее можно увидеть в воздухе на расстоянии нескольких километров. Причем, благодаря встроенному в камеру тепловизору, не только днем, но и ночью. Видят «Торы» всё что в небе в радиусе 32 км. В диапазоне высот от 10 до 10 тыс. м.

«Машина предназначена для прикрытия мотострелковых и танковых подразделений. Данная машина модернизирована. Установлены камеры. Для экипажа очень удобно, особенно для механика-водителя. Он может ориентироваться и передвигаться по камерам. Цель мы можем пометить практически сразу. Когда она зашла в зону нашего обнаружения — мы ее сразу ловим. Это буквально 2-3 секунды, и открываем огонь. <…> Мы можем даже на сопровождение птицу взять. Видим до такой степени всё», — пояснил начальник расчета ЗРК Тимур.

Более того, установки в состоянии совершить пуск даже не останавливаясь, в движении, таким образом прикрывая подразделения на марше.

По словам зенитчиков, в целях безопасности и сохранности техники позиции приходится менять по несколько раз за смену, но, возможность совмещать походный и боевой режимы работы установки сводит опасность к минимуму.

Ранее, 17 мая, Министерство обороны РФ показало кадры пуска российских крылатых ракет «Калибр» с одного из фрегатов Черноморского флота. Удар был нанесен по объектам военной инфраструктуры Украины.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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