У Турции есть ряд условий для вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Чего хочет Турция от Швеции и Финляндии в обмен на вступление в НАТО

У Турции есть ряд требований в обмен на одобрение заявок Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО. Об этом агентству Bloomberg сообщили высокопоставленные турецкие чиновники.

Анкара настаивает на том, чтобы новые кандидаты осудили действия курдских ополченцев — как внутри Турции, так и за ее пределами. Хотя все члены НАТО признают Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией на территории Турции, многие из них поддерживают и даже вооружают ее сирийское ответвление.

Кроме того, Турция хочет, чтобы Швеция и Финляндия отменили ограничения на экспорт оружия, которые они ввели против Анкары в 2019 году.

Следующее требование — включение государства в программу поставок новейших истребителей F-35, от которой страна была отстранена после покупки у России систем противоракетной обороны С-400. Турция также ставит вопрос о приобретении у США десятков военных самолетов F-16s и комплектов модернизации для уже имеющихся истребителей.

Анкара отмечает, что сейчас считает ошибкой согласие на возвращение Греции в НАТО в 1980-х годах. Афины впоследствии стали ключевым препятствием на пути Турции к членству в ЕС. Иcходя из этого, было бы неразумно ожидать, что Анкара изменит курс и согласится на членство Швеции и Финляндии в НАТО без предварительного разрешения существующих споров, утверждают источники.