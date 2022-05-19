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РИА Новости

Источник: российские военные применили на Украине БМПТ "Терминатор"

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Боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор"
Боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Вооруженные силы России применили в боевых действиях на Украине взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", сообщил РИА Новости в среду информированный источник.

"В рамках проведения специальной военной операции на Украине российские Вооруженные силы применили взвод БМПТ "Терминатор". Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, использование "Терминаторов" в спецоперации позволит окончательно сформировать тактику применения этих машин и определить их место в бронетанковых группах. Он добавил, что опыт боевых действий на Украине показывает необходимость таких машин в танковых подразделениях для повышения их боевой устойчивости.

БПМТ уже ранее применялись в боевых действиях в Сирии.

"Терминаторы" приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.

Первый контракт на поставку "Терминаторов" в российскую армию подписали в ходе научно-технического форума "Армия-2017". Как отмечал в феврале прошлого года главный конструктор компании-разработчика машины УКБТМ (входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов, в течение 2021 года Минобороны России должно было определиться с решением о серийных закупках БМПТ. Официально о таких решениях до сегодняшнего дня не сообщалось.

Точное количество имеющихся в российской армии БМПТ неизвестно. В ноябре 2021 года сообщалось, что девять таких машин к 1 декабря будут включены в штат одного из танковых полков Центрального военного округа. По данным открытых источников, всего российской армии передали 10 таких машин.

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Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
2А42
АГС-17
Атака
БМПТ Рамка-99
ПКМ
Компании
Минoбороны РФ
УКБТМ
Уралвагонзавод
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