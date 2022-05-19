Сможет ли Украина бросить в бой танк Т-84-120 "Ятаган"

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Тяжелое положение, сложившееся в ВСУ с исправной техникой, командование ВСУ пытается решить отправкой в войска различной экзотики, вроде Т-84У "Оплот", которых на ходу осталось буквально несколько штук.

Не исключено, что вскоре в районе боевых действий окажется уж совсем "эксклюзивный" - изготовленный в единственно экземпляре Т-84-120 "Ятаган". Возможно бы этот разработанный два десятка лет назад образец уже бы был отправлен на фронт, если бы не одно "но".

Дело в том, что, в отличие от других, оставшихся в наследство от советской армии танков, этот имеет пушку натовского калибра в 120-мм, а боеприпасы к нему специально закупали за границей. Поэтому они уже давно закончились. Когда-то разработчики в Харькове всерьез полагали, что военные в Турции предпочтут их поделку германскому "Леопард-2". Однако закономерно победили немцы.

Теперь же реанимации "Ятагана" как раз могут помочь возможные поставки "Леопард-2А4" ВСУ, точнее партии боеприпасов. Это позволит пополнить боекомплект Т-84-120 и отправить в бой, возможно, первый и последний. Разумеется, если этот танк не получил фатальные повреждения во время бомбардировки ВКС, вероятность этого существует.