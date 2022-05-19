Зеленского позвали на саммит НАТО в Мадриде. Это ошибка

Зеленский в Мадриде?

Новость о приглашении Зеленского на саммит НАТО в Мадриде ужасна, пишет Rebelión. Он вовсе не тот достойный руководитель, каким его рисуют западные СМИ, считает автор статьи. Он объясняет, почему Испании нужно пересмотреть свою внешнюю политику.

Ихинио Поло (Higinio Polo)

В Европе последние недели и так были тревожными, как вдруг пришла ужасная новость: председатель испанского правительства Педро Санчес (Pedro Sánchez) пригласил украинского президента Зеленского на июньский саммит НАТО в Мадриде.

Такое приглашение говорит о вероятном вступлении Украины в НАТО, но именно риск такого развития событий был одной из основных причин российского вмешательства. Конфликт должен завершиться, потому что нужно положить конец страданиям народа. Украине следовало бы подписать документ о нейтралитете и отказе от вхождения в НАТО с гарантиями сосуществования народов и безопасности России и Европы. Ни одна из этих целей не объясняет, почему Санчес пригласил Зеленского.

Коалиционное правительство Санчеса диктует направление внешней политики, что сказывается на решениях всего кабинета. Правительство взяло курс на воинственность, что не очень соответствует политике испанских левых. Хосе Луис Родригес Сапатеро (José Luis Rodríguez Zapatero; бывший премьер-министр – прим. ИноСМИ) вывел испанские войска из Ирака, заведомо зная, что навлечёт на себя гнев и преследования со стороны США. Тем не менее ему хватило смелости покончить с испанским участием в необоснованной войне Пентагона на Ближнем Востоке. Санчес мог последовать примеру Сапатеро. Он мог вывести испанские войска из Восточной Европы и перестать снабжать Украину оружием, то есть отказаться от действий, из-за которых не может наступить мир, потому что это часть дьявольской военной машины, используемой США и НАТО против России.

За все эти недели Санчес, Роблес (Margarita Robles; министр обороны – прим. ИноСМИ) и Альбарес (José Manuel Albares; министр иностранных дел – прим. ИноСМИ) даже не пытались сдержать военные действия, а лишь подливали масла в огонь. Они отправили войска и оружие и сделали неуместные заявления. В частности, председатель правительства заявил о "геноциде" на Украине. В связи с этим другая находящаяся у власти партия, UnidasPodemos ("Вместе мы можем"), должна потребовать от правительства покончить с политикой, принятой под действием провокаций США в Восточной Европе, и, в случае отказа Санчеса, она должна покинуть правительство. Это будет нелёгкое решение, Испании придётся столкнуться с жёстким давлением и угрозами как внутри ЕС, так и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и даже на границах с Марокко, потому что США мстительны и руки у них длинные. Конечно, если UnidasPodemos пойдёт на такой серьёзный шаг на совещании Совета министров, то она поставит под угрозу преемственность испанского правительства, но для Испании и всего мира гораздо важнее то, что поставлено на карту в украинском конфликте: какими бы ценными ни были достижения второстепенной коалиции этого правительства, будущие поколения никогда не поймут, как испанских левых затянуло в воинственную спираль, которая долгое время раскручивалась под действием агрессивной внешней политики США. Санчес, очевидно, откажется, и в таком случае у Unidas Podemos не останется другого достойного выбора, кроме как покинуть правительство, пусть даже ценой досрочных выборов.

НАТО, а вместе с ней и Испания, вооружают коррумпированное правительство Украины, несущее большую долю ответственности за токсичную ситуацию, которая вылилась в российское вмешательство. Зеленский вовсе не достойный руководитель, каким его представляет оголтелая американская и западная пропаганда: он коррупционер и пособник коррупции у себя в стране; это президент, который согласился превратить Украину в опасный плацдарм для агрессии против России, потому что постоянное расширение НАТО ведёт не к миру, а боевым действиям и войне. Зеленский преследует украинских левых, и это он превратил свою страну в колонию США. Он поддерживает ксенофобию, а его правительство закрывает глаза на душераздирающие сцены расправы над украинскими гражданами, которых обвиняют в мародёрстве, шпионаже, предательстве, пророссийских взглядах, или которых наказывают просто за то, что они цыгане. Зеленский наградил командиров нацистских батальонов, ставших частью украинской армии: большая часть оружия, которую посылает испанское правительство, окажется в руках у этих бойцов. И, наконец, Зеленский преследовал и бомбил мирное население Донбасса ещё до того, как Россия вмешалась в феврале 2022 года.

Именно поэтому другой компонент правительства, Unidas Podemos, должен потребовать от Педро Санчеса, чтобы он прекратил поставки оружия на Украину, от которых только больше крови и агрессии, и выступил против появления новых членов в НАТО, а также наложил вето на вступление Финляндии и Швеции в альянс. Было бы иронично, если бы такой ультраправый президент, как Эрдоган, создавал больше препятствий для вступления в НАТО (пусть даже из соображений внутренней турецкой политики). Турция уже высказалась против вступления Финляндии и Швеции в западный военный блок. Конфликт на Украине не должен стать ещё одним драматическим эпизодом, а для этого необходимо остановить воинственную риторику НАТО, которая на самом деле представляет собой не альянс, защищающий мир, а американскую гегемонию. К тому же НАТО — террористическая организация, замешанная в многочисленных атаках под чужим флагом в Европе, о чём свидетельствуют документы и о чём прекрасно знают Санчес и его министр обороны Роблес. Правительство Испании должно стремиться к прекращению конфликта на Украине, ядерному разоружению, вывозу американского ядерного оружия из Европы. Необходимо начать новый этап, на котором будут гарантии мира Европы и переговоры по новой системе мировой безопасности, потому что безопасность не может быть привилегией определённых стран, наоборот, это должна быть цель всего мира.

Другой компонент правительства не может следовать безответственной воинственности: UnidasPodemos должна потребовать от Педро Санчеса, чтобы он отозвал приглашение Зеленскому в Мадрид, прекратил поставки оружия Украине, а испанское правительство отклонило включение новых стран в НАТО. Финляндия и Швеция должны быть игроками новой системы европейской безопасности, о которой нужно срочно договориться, а не пешками в опасной игре, которая может привести Европу к катастрофе. Если следовать всем требованиям США, как это делает Санчес, то будет невозможно разрешить конфликт, начать переговоры и остановить бредовый план НАТО по конфронтации. Если политика не изменится, не остаётся другого выхода, кроме как покинуть правительство.