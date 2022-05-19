В США рассказали о «серьезной проблеме» российских Ка-52

Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, нагруженные тяжелым вооружением, испытывают избыточные вибрации. О «серьезной проблеме» российских летательных аппаратов рассказало американское издание The Drive, сославшись на нескольких анонимных экспертов в области авиации.

В публикации утверждается, что нагруженные ракетным вооружением вертолеты страдают от проблем с вибрацией, которые могут привести к быстрому изнашиванию техники и создавать «неблагоприятную среду для переносимого оружия».

По словам одного собеседника, у Ка-52, вероятно, разбалансированы роторы. «Похоже, они даже не слышали о демпфировании», — заметил другой собеседник. По его мнению, «помимо любого влияния на точность это значительно сократит срок службы оружия».

К подобным выводам источники пришли, проанализировав некоторые последние видео с российскими Ка-52.

В марте пилот российского ударного вертолета Ка-52 рассказал о технике ухода от американского переносного зенитно-ракетного комплекса FIM-92 Stinger в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.