Эрдоган использовал опасную карту в игре с НАТО

Карта вето и игра Эрдогана!

Эрдоган пытается торговаться с Западом, но такая политика еще больше втягивает Турцию в конфликт, пишет Evrensel. Она рискует столкнуться с новыми угрозами и давлением, так как доказывает, что Эрдоган не может противостоять США и НАТО.

Запуск процесса по вступлению граничащей с Россией Финляндии и Швеции в НАТО в очередной раз показал, что украинское противоборство Украиной не ограничивается. Он выявил продолжающуюся на заднем плане империалистическую борьбу за господство, а также американо-натовскую агрессию.

Вместе с тем администрация Эрдогана в Турции, объявившая о поддержке натовской политики "открытых дверей" (принятия новых членов), в ответ на заявки Финляндии и Швеции на членство в альянсе выкладывает на стол карту "вето", утверждая, что "они поддерживают террористические организации". Однако такая политика, заключающаяся в использовании противоречий между империалистами в своих интересах, постепенно становится опасной азартной игрой, в результате которой Турция может столкнуться с новым давлением и угрозами.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон, хотя и выступают открыто в поддержку Украины, в целях выхода из сложной политической и экономической ситуации, с которой сталкиваются, хотят, чтобы конфликт закончился "компромиссом" между Россией и Украиной. С другой стороны, США и Великобритания делают все возможное, чтобы углубить его и растянуть на длительный период времени. Более того, они оказывают серьезное давление и на своих союзников в этом вопросе.

На данном этапе вопрос о членстве Финляндии и Швеции в НАТО показывает, что американский империализм превратил украинский конфликт в возможность усугубить кризис и привязать западных союзников к своей политической оси.

Не следует упускать из виду и другую сторону этого хода в направлении окружения России прежде всего посредством Финляндии, с которой она имеет протяженную границу. Мишенью также выбран Китай, обвиненный генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом в "нежелании осуждать Россию".

В то время как США подбадривали Финляндию и Швецию относительно вступления в НАТО, давали им заверения, а Германия и Франция делали заявления о поддержке, президент Эрдоган отрезал: "Не поддерживаем", – и обратил на себя все внимание. На вопрос, почему Турция против членства этих стран, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Mevlüt Çavuşoğlu) отвечает: "Потому что это страны, которые содействуют террористическим организациям Рабочая партия Курдистана (РПК) и Отряды народной самообороны (YPG)". Чавушоглу также говорит, что значительная часть турецкого народа возражает против вступления двух государств в НАТО.

Конечно, ни Чавушоглу, ни Эрдоган не заботятся о том, чтобы прислушиваться к гласу народа и исполнять его волю. В противном случае они учли бы мнение своих граждан, большинство которых выступает против членства самой Турции в НАТО, и предприняли бы шаги в направлении выхода из альянса еще до того, как стали возражать против присоединения упомянутых государств. Однако они не то что не стремятся выйти из НАТО, но и выступают за расширение этой военной организации западных империалистов во главе с США, открыто поддерживая растущую угрозу империалистической войны.

Что же в таком случае хочет сделать администрация Эрдогана, выкладывая на стол карту вето относительно членства Финляндии и Швеции в НАТО?

Прежде всего следует отметить, что, если бы администрация Эрдогана последовательно и решительно выступала против членства этих стран в альянсе и, следовательно, против политики американского империализма по углублению кризиса, то она подобно сломанным часам была бы правдива хотя бы два раза в сутки. Однако, судя по заявлениям, сделанным по итогам переговоров Чавушоглу с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом, госсекретарем США Энтони Блинкеном, министром иностранных дел Швеции Анн Линде и министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, становится понятно, что "надежда на достижение компромисса", а именно – торг, продолжается. На это, в частности, указал и официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын (İbrahim Kalın), отметив: "Турция не закрыла дверь для вступления Швеции и Финляндии в НАТО и требует ограничения террористической деятельности в скандинавских странах".

Что же касается торга, который ведет администрация Эрдогана, выкладывая на стол карту вето, и целей, которых она желает достичь, можно сказать следующее.

Во-первых, хотя внимание обращается на поддержку РПК и Партии "Демократический союз" (PYD) / Сирийские демократические силы (SDG), участие непосредственно этих стран не имеет решающей роли с точки зрения баланса в регионе (на Ближнем Востоке). Поэтому торг, который ведется через поддержку, оказываемую этими странами, по сути означает попытку администрации Эрдогана добиться уступок со стороны США. Учитывая, что американский империализм, будучи определяющей силой в НАТО, продолжает сотрудничать с курдами в Сирии, исходя из своих региональных интересов, неудивительно, что администрация Эрдогана, которая видит в этом сотрудничестве большую угрозу для своей региональной политики, стремится использовать нынешний кризис для получения новых уступок в этом отношении. Особенно в то время, когда трансграничные операции по-прежнему очень полезны для разжигания шовинизма в стране, поддержки буржуазной оппозиции и усиления давления на демократические силы, а ослабевающая власть остро нуждается в этом.

Во-вторых, Эрдоган пытался превратить свою посредническую роль между Россией и Украиной в возможность вести пропаганду "великой страны" и "сильного лидера" прежде всего для восстановления утраченной поддержки во внутренней политике. Однако это зашло в тупик, и для такой пропаганды теперь стараются использовать карту вето в НАТО.

В-третьих, не выступая открыто в поддержку членства двух стран в Североатлантическом альянсе, администрация Эрдогана, возможно, рассчитывает отвести от себя реакцию России.

Однако карта вето, которую турецкое руководство выкладывает на стол для собственного спасения, есть не что иное, как своего рода азартная игра, из-за которой народы, проживающие в Турции, с высокой долей вероятности столкнутся с новыми конфликтами и угрозами. Ведь, несмотря на ведущийся торг, позиция, занятая с самого начала украинского конфликта, указывает на то, что администрация Эрдогана не может противостоять давлению США и НАТО. Поэтому процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО будет развиваться таким образом, что привяжет администрацию Эрдогана к американо-натовской оси еще больше и так или иначе еще более ограничит ей пространство для действий.

Также следует отметить, что этот процесс будет постепенно осложнять для Турции проведение политики "баланса" в отношениях с Россией, а соответственно, увеличивать риск столкновения с самой Россией, сирийской администрацией и Ираном в регионах, удерживаемых турецкими властями под оккупацией вместе с "Хайят Тахрир аш-Шам"* и Свободной сирийской армией, прежде всего в Идлибе и Африне.

В результате нынешняя политика Эрдогана, готового к любому торгу в целях сохранения своей власти, напоминает ситуацию игрока, который раз за разом проигрывает за карточным столом и, чтобы иметь возможность продолжать игру, берет в долг все больше у других игроков. Но при такой игре проигравшими становятся также народы Турции и региона. Потому что эта политика торга втягивает страну в конфликт, последствия которого мы будем еще сильнее ощущать в Черном море, Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке.

* – террористическая организация, запрещена в РФ. – Прим. ИноСМИ.

Автор: Юсуф Караташ (Yusuf Karataş)