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Швеция и Финляндия не будут обслуживать интересы США

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Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Финляндии С. Ниинистё
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Финляндии С. Ниинистё.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Климентьев

Включение в состав НАТО Финляндии и Швеции нарушает баланс сил, усугубляет неопределенность в Европе

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не говорит о неизбежности военного конфликта этих стран с Россией, пишет Global Times. Китайские эксперты подчеркивают, что Хельсинки, Стокгольм и Москва по-прежнему могут находить проблемам политические решения.

Ян Шен (Yang Sheng), Чжан Чанью (Zhang Changyue)

Эксперты говорят, что Россия, Финляндия и Швеция могут решать свои проблемы политическим путем.

Расширение НАТО продолжается, несмотря на российско-украинский конфликт. Теперь этот ведомый США альянс может включить в свой состав еще две европейские страны Финляндию и Швецию, которые ранее придерживались военного нейтралитета, занимая позиции между НАТО и Россией. Китайские аналитики говорят, что это вносит дополнительные элементы неопределенности в европейскую безопасность, однако не означает возникновение новых конфликтов на континенте. Они полагают, что Россия в состоянии решать проблемы с этими двумя странами политическим путем, а иначе они попадут в американскую западню, и ситуация в сфере европейской безопасности еще больше ухудшится.

Финский президент Саули Ниинистё подтвердил в воскресенье, что его страна подаст заявку на вступление в военный альянс НАТО, о чем сообщило агентство "Рейтер". У России общая граница с Финляндией протяженностью 1 300 километров, и она заявляет, что со стороны Хельсинки членство в НАТО будет ошибкой, поскольку нанесет ущерб двусторонним связям.

Правящая партия Швеции поддержала идею членства в альянсе, и страна вплотную приблизилась к тому, чтобы подать заявку на вступление.

Директор департамента изучения Европы Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь (Cui Hongjian) рассказал в воскресенье Global Times, что после вхождения Финляндии и Швеции в состав НАТО баланс между альянсом и Россией будет нарушен еще больше, так как эти страны обладают серьезным экономическим и военным потенциалом, а это несомненно увеличит нагрузку на Москву.

США могут размещать на территории стран-членов НАТО системы противоракетной обороны и прочую военную технику. Это ослабит российский потенциал ядерного сдерживания и доведет до максимума военные преимущества блока перед Москвой. Аналитики отмечают, что это главная причина, почему невозможно ослабить напряженность между Россией и некоторыми европейскими странами, а также одна из причин конфликта на Украине.

"Поскольку российско-украинский конфликт по-прежнему не урегулирован, Москва, а также Хельсинки и Стокгольм не намерены переносить конфликты на собственную территорию. Поэтому они будут стараться решать свои проблемы политическими средствами. Финляндия разъяснила свой план России перед официальным объявлением о принятом решении. По крайней мере, это сигнал о том, что в основе данного плана лежат оборонительные потребности", — рассказал в воскресенье Global Times научный сотрудник Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований при Китайской академии общественных наук Ян Цзинь (Yang Jin).

Ниинистё сообщил российскому президенту Владимиру Путину о намерении Хельсинки вступить в НАТО по телефону, о чем в воскресенье со ссылкой на Bloomberg рассказало информационное агентство "Интерфакс".

Согласно сообщению ТАСС, Путин и Ниинистё провели "искренний обмен мнениями об объявленном финским руководством решении подать заявку на вступление в НАТО", сообщила пресс-служба Кремля.

"Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер", — отметил Кремль.

Цуй сказал, что Россия в любом случае не одобрит принятое решение, однако Москва подчеркнула, что Россия не представляет угрозы своей соседке, а это дает ей и Финляндии, а также Швеции возможность разумно решать свои проблемы политическим путем.

"Обретение членства в НАТО в ответ на запрос внутренней общественности не означает, что они [Финляндия и Швеция] будут обслуживать стратегические цели США, провоцируя или нападая на Россию. Поэтому им нет необходимости решать свои проблемы посредством конфликта, поскольку они настаивают, что не представляют прямой военной угрозы друг другу", — сказал Цуй.

Сейчас в центре внимания по-прежнему российско-украинский конфликт, и будущее России и НАТО зависит от того, как будет развиваться ситуация на Украине, сказал Ян. Он отметил, что если Россия сумеет достичь своих целей, выполнит задачи военной операции и осуществит прекращение огня с Украиной, она сможет по-новому относиться к натовской экспансии. А иначе ситуация в Европе будет крайне неопределенной.

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