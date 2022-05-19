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Многие были бы рады видеть в НАТО Финляндию и Швецию вместо Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © AP Photo / Francois Mori

Финский исследователь о позиции Турции в связи с намерением Финляндии стать членом НАТО: отношения могут стремительно испортиться — "Эрдоган явно настроен серьезно"

Многие западные страны были бы рады принять в ряды НАТО Финляндию и Швецию — и исключить из альянса Турцию, заявил финский эксперт изданию Uusi Suomi. Он считает, что отношения Стамбула и объединенного Запада могут стремительно испортиться.

Минна Карккола (Minna Karkkola)

Отношения Турции и Запада могут стремительно испортиться, считает исследователь Института международных отношений и эксперт по Турции Тони Аларанта (Toni Alaranta).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Recep Tayyip Erdogan) заявил 13 мая, что Турция не может положительно отнестись к планам Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО. Вечером 14 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Mevlüt Cavusoglu) сообщил, что он, как и президент, обеспокоен тем, что Финляндия и особенно Швеция могут поддерживать курдскую организацию РПК (Рабочая партия Курдистана).

15 мая Чавушоглу опубликовал список требований, которые Финляндии и Швеции необходимо выполнить для вступления в НАТО. По мнению Чавушоглу, Финляндии и Швеции нужно прекратить поддерживать терроризм, предоставить гарантии безопасности и снять экспортные запреты, связанные с Турцией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg), в свою очередь, заявил на пресс-конференции 15 мая, что Турция не усложнит процесс вступления Финляндии или Швеции в НАТО.

16 мая глава МИД Финляндии Пекка Хаависто (Pekka Haavisto) заявил, что ранее Чавушоглу заверил его в том, что Финляндия не столкнется с препятствиями на своем пути.

"РПК запрещена в Финляндии, она входит в составленный ЕС список террористических организаций. Если это кому-то неясно, мы можем написать это большими буквами и повторять при каждом удобном случае", — сказал Хаависто на парламентском заседании.

"Эрдоган явно настроен серьезно"

16 мая Аларанта написал в Твиттере, что Эрдоган явно настроен серьезно, и многие страны Запада говорят, что с бОльшим удовольствием приняли бы в ряды НАТО Финляндию и Швецию — и исключили из альянса Турцию. В ответ Эрдоган усиливает давление.

"Не хочу никого пугать понапрасну, но сейчас появилось много предпосылок к тому, что отношения Турции и Запада могут стремительно испортиться", — пишет Аларанта в Твиттере.

"Должно быть, никто не удивлен, что Эрдоган превратил эту историю в дипломатический кризис? Он неоднократно разыгрывал такой трюк. В этот раз он хочет заодно щелкнуть по носу ЕС: это сложный процесс, и нам нужно убедиться, что вы сможете выполнить условия".

15 мая Аларанта назвал хорошей новостью для Финляндии то, что критика Турции направлена преимущественно на Швецию. Плохая новость заключается в том, что определение понятия "терроризм" в Турции очень размытое.

"Появления аббревиатуры РКП или фотографии Оджалана на каком-нибудь митинге уже достаточно для предъявления обвинений".

Руководитель Института международных отношений Мика Аалтола (Mika Aaltola), в свою очередь, заявил в утренней программе Yle, что Россия может разыграть "турецкую карту" и что-нибудь предложить Турции.

"У России могу быть такие мысли — однако членство в НАТО все же очень важно для Турции. Не думаю, что в рядах НАТО может произойти раскол".

Если же в рядах НАТО все же произойдет раскол, НАТО покажет себя как довольно слабая организация, отмечает Аалтола.

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Проекты
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