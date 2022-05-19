Контроль ударов: разгромлена наступательная группировка ВСУ в Запорожье

В Мариуполе продолжается сдача в плен украинских боевиков, блокированных на заводе «Азовсталь»

Украинские формирования предприняли неудачную попытку контрудара на Запорожском направлении, сообщило Минобороны России. В ней противник лишился около 40 единиц бронетехники, включая 26 танков. Эксперты считают, что это могла быть попытка деблокировать группировку на «Азовстали» или оттянуть силы от Донбасса, где продолжается продвижение союзных войск. В Народной милиции ЛНР сообщили о начале уличных боев за город Северодонецк. ВКС атаковали учебные центры в Ахтырке, Десне и Львовской области, где проводились тренировки украинских резервов.

Неудачный контрудар

Российские военнослужащие пресекли попытку контратаки украинских вооруженных формирований на Запорожском направлении — 14 марта два механизированных батальона пытались на танках и БМП атаковать подразделения ВС РФ в районе села Вишневое Запорожской области. Об этом 17 мая рассказали в Минобороны России.

«Выдвижение бронетехники противника и подготовка к атаке была вскрыта расчетами беспилотных летательных аппаратов и средствами технической разведки российского соединения. По бронетехнике противника в ходе ее выдвижения и развертывания на рубеже атаки были нанесены удары беспилотными летательными аппаратами и артиллерийскими подразделениями, после чего встречным огнем из вооружения танков, боевых машин пехоты, а также применением российскими военнослужащими современных противотанковых средств, предпринятая противником атака была отбита», — сообщили в ведомстве.

По данным министерства, отступающие бронемашины были уничтожены огнем артиллерии, а боевики рассеяны. Минобороны продемонстрировало видеокадры поражения бронетехники и сгоревшие танков, зафиксированные с беспилотников.

«В результате бесперспективной авантюры киевского режима в ходе предпринятой попытки атаки подразделениями ВС РФ были уничтожены 26 украинских танков и 12 боевых машин пехоты. Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 100 боевиков», — заявили в Минобороны.

Кадры уничтожения вражеской бронетехники Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

— Украинское командование наверняка рассчитывало на совсем другие результаты своего контрудара, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Они планировали если и не прорваться к Мариуполю, то оттянуть силы России и союзников с «Донбасской дуги», где те наступают на Северодонецк, Лисичанск и Славянск, замедлить продвижение. Недаром, еще за несколько дней до того они анонсировали некие приятные новости. Но наступление — это гораздо более сложное дело, чем оборона и требует совсем другой подготовки сил, в чем и убедились ВСУ. На суше это стало для них таким же болезненным ударом, как и остров Змеиный — на море.

Пользуясь превосходством в техническом оснащении, артиллерии и авиации, российские войска заманили противника в «огневой мешок», где и истребили атакующих. Уже через день после полного провала операции верховное командование Украины отдало приказ гарнизону на «Азовстали» сдаться в плен. Это вряд ли случайное совпадение, рассказал эксперт.

Сдача в плен боевиков «Азова» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела) и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, началась 16 мая.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона «Азов» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

По данным российского Минобороны за первые сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовск Донецкой Народной Республики.

Корреспонденты «Известий» в Мариуполе сообщили, что 17 мая сдача в плен продолжилась. В больницу Новоазовска прибыла еще одна длинная колонная санитарных машин с ранеными украинскими военными.

Народная милиция ЛНР сообщила 17 мая, что подразделения республики полностью освободили село Орехово. Также было заявлено об освобождении села Новозвановка в Северодонецком районе и продолжении наступления на попаснянском направлении. Как рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в Северодонецке бои идут уже в городской застройке, в Лисичанске наносятся точечные удары по скоплению живой силы и техники ВСУ.

Народная милиция Донецкой Народной Республики ранее заявила, что контролирует поселок городского типа Дробышево.

Удары по резервам

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Старичи Львовской области уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного вооружения и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки на Донбасс. Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности воздушного и наземного базирования уничтожены резервы противника, завершавшие боевое слаживание на территории учебных центров в районах населенных пунктов Ахтырка Сумской области, и Десна Черниговской области», — заявили в военном ведомстве РФ.

ВКС России уничтожили высокоточными ракетами воздушного базирования два пункта управления и узел связи, в том числе 30-й механизированной бригады в районе Бахмут, 28 районов сосредоточения войск ВСУ, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Угледар и Константиновка Донецкой Народной Республики. «В результате ударов уничтожены более 470 националистов, выведены из строя 68 единиц военной техники», — отчитались в военном ведомстве.

Кроме того, в районе железнодорожной станции Мерефа Харьковской области уничтожена тяговая электроподстанция, обеспечивавшая доставку в Донбасс оружия и военной техники из западных стран.

Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 224 района сосредоточения войск, 12 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, четыре батареи РСЗО БМ-21 «Град» и две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей.

Украинские военнослужащие возле реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Источник изображения: Фото: РИА Новости

— Вчера с 10:00 до 11:00 украинскими националистами из реактивных систем залпового огня «Смерч» нанесен удар по жилым кварталам города Херсон. Российскими средствами ПВО перехвачены все 10 украинских реактивных снарядов. Хочу подчеркнуть, что подразделений российских войск в городе Херсон нет. Об этом киевскому режиму хорошо известно. Удар умышленно наносился по мирному населению в отместку за поддержку Российской Федерации, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным российских военных всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 168 украинских самолетов, 125 вертолетов, 912 беспилотных летательных аппаратов, 309 зенитных ракетных комплексов, 3134 танка и других боевых бронированных машин, 385 установок реактивных систем залпового огня, 1542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2983 единицы специальной военной автомобильной техники.

Во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что за сутки из опасных районов Украины и народных республик Донбасса эвакуированы 17 733 человека, в том числе 1 797 детей. Всего с начала специальной военной операции эвакуированы уже 1 325 714 человек, 225 892 из которых дети.

Генерал заявил, что боевики продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения.

— Неонацисты батальона «Азов» в Мирнограде ДНР в здании детского сада № 19, расположенного в микрорайоне Восточный, и интерната по улице Л.Чайкиной оборудовали опорные пункты и казармы, а в непосредственной близости к жилым кварталам разместили бронетехнику и артиллерию; в Боровой Харьковской области в здании школы и в детском саду «Березка» оборудовали казармы, а на территориях разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. При этом, в подвальных помещениях насильно удерживаются мирные граждане с детьми. Боевики батальона «Айдар» на территории церкви Похвалы Богоматери в Павлограде Днепропетровской области в непосредственной близости к густонаселенным жилым кварталам оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию и РСЗО, — сообщил Михаил Мизинцев.

Бросок в огонь

Во вторник в Минобороны России рассказали о солдатах и офицерах, проявивших мужество и самоотверженность в боях.

Тактическая группа гаубичного артдивизиона гвардейской десантно-штурмовой бригады, где служил ефрейтор Аюр Бальжинимаев, во время передислокации была обстреляна из гранатометов и стрелкового оружия.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Аюр развернул орудие и прицельными выстрелами из гаубицы уничтожил вражескую БМП и автомобиль с боеприпасами. Боевики, лишившись огневой поддержки, отступили. Продвигаясь в тыл противника, ефрейтор Бальжинимаев поразил также вражеский блокпост и полевой пункт заправки с техникой.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко Источник изображения: iz.ru

Рота капитана Алексея Саунина вела ожесточенные бои с украинскими военными, напавшими на позиции батальонно-тактической группы российских войск. Во время артиллерийского обстрела несколько снарядов противника попали в ангар с военной техникой, который загорелся.

Александр, не раздумывая, несмотря на смертельный риск лично бросился в огонь и вывел из ангара две установки разминирования УР-77 с полным боекомплектом. Детонация сотен килограммов взрывчатки в них привела бы к большим потерям в батальонной тактической группе. Вместе с подчиненными он спас в общей сложности десять единиц техники.

Группа старшего лейтенанта Леонида Калашникова обнаружила в лесополосе вооруженную группу украинских солдат, планирующих нападение на нашу батальонно-тактическую группу. Несмотря на численное превосходство противника, российские военнослужащие внезапным шквальным огнем уничтожили его огневые точки, отразили атаку, а затем разгромили группировку, ликвидировав два БТР и более 20 противников. Еще 22 человека сдались в плен. У боевиков изъяли большое количество вооружения, в том числе западного производства. Потерь среди подчиненных Леонида не было.

Антон Лавров

Ксения Федосеева

Роман Крецул