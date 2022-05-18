Автономный контейнеровоз преодолел 790 километров

Компании ​​Nippon Yusen Kabushiki Kaisha и Orca AI испытали обеспилоченный контейнеровоз, отправив его по маршруту длиной в 790 километров. 99 процентов времени он находился в автономном режиме и совершил 107 маневров, сообщает Electrek со ссылкой на заявления Orca AI.

Почти для любого вида транспорта можно найти примеры автоматизации: от автомобилей и самолетов до самокатов и велосипедов. Это касается и судов с кораблями, но в этой области автопилоты пока заметно отстают от многих других. Уже есть примеры автоматизации небольших судов, которые затем преодолевают тысячи километров, а вот с контейнеровозами пока все не так успешно: в 2019 году мы рассказывали о рейсе китайского судна, рассчитанного на один контейнер, а в конце прошлого года первый рейс совершило норвежское судно, вмещающее 120 контейнеров.

В 2021 году японская судоходная компания ​​Nippon Yusen Kabushiki Kaisha объявила о парнтерстве с израильской Ocra AI, разрабатывающей системы автономного движения и удаленного управления для судов. Компании рассказали, что с 26 февраля по 1 марта их обеспилоченный контейнеровоз совершил 790-километровый рейс из Токийского залива в город Исе, расположенный в префектуре Миэ.

Судно под названием «Судзаку» представляет собой 95-метровый контейнеровоз. Ocra AI оборудовала его камерами и компьютерами, которые позволяют анализировать окружающую обстановку и прокладывать маршрут, своевременно реагируя на движения окружающих судов, что особенно важно в загруженных портах. На случай ошибок судно постоянно находится под контролем специалистов на самом судне и удаленных операторов. В обоих случаях перед ними находятся мониторы, на которых отображаются как кадры с камер с размеченной информацией об окружающих судах, так и параметры самого «Судзаку». Компании отмечают, что 99 процентов времени судно двигалось самостоятельно, без ручного управления.

В России тоже ведутся разработки в этой области, причем создаются как системы для переоборудования существующих судов в беспилотные, так и изначально безэкипажные суда.

Григорий Копиев