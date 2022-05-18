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Техкульт

Мотоцикл-внедорожник Ultra Bike скрывает в своих колесах огромные топливные баки

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Ultra Bike


Компания Robo.Systems представила модульный электробайк-внедорожник Ultra Bike, который выделяется среди своих собратьев колесами, «обутыми» в огромные шины. Они не только дают возможность преодолевать практически любое бездорожье, включая сугробы и грязь, но одновременно являются вместительными баками для топлива.

Каждое из колес «привязано» к своему бесщеточному электродвигателю, рассчитанному на пиковую мощность в 2 кВт и постоянную в 1 кВт в зависимости от крутящего момента, что связано с состоянием дороги. Максимальная скорость Ultra Bike — около 50 км/ч.

Ultra Bike

Электробайк оснащен батареей мощностью 1,6 кВт, помещенной в водонепроницаемый корпус. Она рассчитана на 2000 зарядок. Ultra Bike «справляется» с грузом в 55 кг без учета веса водителя при температурах от -20 до +60 °C и проезжает около 65 км на одной зарядке. Чтобы его увеличить, необходимо перейти в режим энергоэкономии с одним крутящимся колесом. В колесах же Ultra Bike размещаются 20-литровые топливные баки, куда, кстати, можно залить практически любую жидкость. Опционально Ultra Bike комплектуется генератором, который позволяет подзаряжать байк, расходуя топливо из баков. Еще один вариант — использовать небольшой инвертор, генерирующий мощность от 1,5 до 3 кВт из аккумулятора в качестве источника переменного тока при выполнении небольших хозяйственных работ. Предварительная продажа Ultra Bike уже началась на Indiegogo по цене 2590 долларов. Ultra Bike был разработан и протестирован в России, но в настоящий момент компания-разработчик базируется в Дубае.

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Оригинал публикации
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Страны
Россия
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