Чем Москва ответит на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Финляндия и Швеция в среду официально подают заявки в НАТО. Правда, шведы оговорились, что вступают в альянс сугубо формально, размещать у себя ядерные ракеты и зарубежные военные базы они отказываются. Россия уже пригрозила обеим странам дипломатическими и военными ответными мерами, но отреагирует на приближение Североатлантического альянса к своим северным границам иначе, чем в случае с Украиной.

Парламент Финляндии во вторник одобрил идею вступления в НАТО – 188 депутатов проголосовали за, лишь восемь выступили против. Глава МИД Швеции Анн Линде также подписала заявку в НАТО, она будет подана вместе с финской в среду. А уже в четверг президент США Джо Байден обещает принять у себя в Белом доме премьера Швеции Магдалену Андерссон и президента Финляндии Саули Ниинистё.

Швеция и Финляндия делают исторический выбор, принимая решение о вступлении в НАТО. Об этом во вторник заявил король Швеции Карл XVI Густав, выступая по случаю государственного визита в Стокгольм президента Финляндии. "Швеция намерена присоединиться к оборонному альянсу НАТО одновременно и по согласованию с Финляндией. Это исторический выбор, который мы делаем плечом к плечу с братской страной, – заявил король. – Наши две страны сталкиваются с рядом проблем как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Это придает нашей встрече более серьезные рамки, а также означает возможности для консенсуса и углубленного сотрудничества, чтобы вместе стать еще сильнее".

Правда, надо напомнить, что Швеция, подавая свою заявку, сразу же выступила против размещения военных баз и ядерного оружия на своей территории, о чем говорится в заявлении правящей там Социал-демократической партии. В Финляндии власти подобной оговорки не делают.

Китайские эксперты уже предположили, что после вступления в НАТО Швеция и Финляндия окажутся в "американской ловушке", это повлечет дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью в Европе, передает РИА "Новости" со ссылкой на Global Times. Глава европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь заявил, что США теперь смогут разместить в этих государствах стратегические вооружения. Однако пока, отмечает эксперт, ни Москва, ни Хельсинки со Стокгольмом не собираются усиливать напряженность в отношениях ради интересов Вашингтона.

"Россия в любом случае отреагирует на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, вопрос только в степени жесткости этого ответа.

Если на территории этих стран появятся базы альянса, тогда Россия ответит размещением ракетных комплексов, в том числе с ядерным оружием, а также средствами ПВО, которые будет нацелены на территорию Финляндии и Швеции", – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Он пояснил, что размещенное оружие альянса на территории этих Скандинавских стран будет представлять прямую угрозу для России.

При этом, полагает Баширов, вряд ли стоит вводить санкции отдельно против Финляндии и Швеции, запрещая, к примеру, взаимный туризм. "Вопрос введения каких-то санкций – это не вопрос обиды, а вопрос безопасности. Как только появится некая новая угроза безопасности территории России, ее гражданам, тогда только будут приниматься встречные меры", – пояснил эксперт. По его словам, Москва могла бы ввести ограничительные меры, ужесточить таможенный и визовый режим – однако сразу в отношении всех стран НАТО, а не только двух новых членов.

Вступление двух новых стран в НАТО не изменит принципиально ситуацию в регионе, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты". По его словам, альянс уже и так долгие годы учитывает территорию Финляндии и Швеции при военном планировании продвижения на восток.

В свою очередь заместитель Лаврова Сергей Рябков пояснил, почему Москва спокойно относится к вступлению северных соседей в НАТО. "Если бы мы реагировали по-другому, то было бы: "Смотрите, как русские истерически реагируют – значит, их это решение задело". Понимаете, они сами не знают, чего они хотят. Они мучаются от собственного непонимания, что такое будущий мир", – сказал он.

Накануне, выступая на саммите ОДКБ, президент Владимир Путин заявил, что само по себе решение Хельсинки и Стокгольма не угрожает России. "Что касается расширения, в том числе за счет новых членов альянса – Финляндии и Швеции, то у России нет проблем с этими государствами. Поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает", – сказал он. Тем не менее "расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию", пообещал российский лидер. Какой будет эта реакция, Москва определит исходя из тех угроз, которые будут создаваться, добавил он.

Вскоре после выступления главы государства пресс-служба МИДа также заявила, что Россия будет вынуждена предпринять шаги, которые будут зависеть от условий интеграции каждого нового члена в альянс. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков напомнил, что у России нет территориальных споров со скандинавскими кандидатами в НАТО – в отличие от Украины. "В то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе", – цитировал Пескова ТАСС.

Зато американская дипломатия использовала решение Хельсинки как удобный повод, чтобы вновь зазывать в состав альянса Украину. Временный поверенный в делах США в Киеве Кристина Квин заявила, что Украина могла бы по примеру Финляндии примкнуть к НАТО сразу, минуя стадию ПДЧ (Плана действий по членству). "Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в альянс без ПДЧ", – рассуждала Квин.

Позиция Путина логична и понятна, говорит генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. "Есть страны-кандидаты, которые бегут впереди паровоза, настаивают, чтобы у них размещались натовские базы, проводились совместные учения и так далее. Но другие желающие вступить в альянс страны занимают более сдержанную позицию. Скажем, финны могут сказать, что у них и так сильная армия. В прошлом году Хельсинки купил у США большую партию истребителей F-35. Следуя этой логике, им нет необходимости усиливать свой боевой потенциал за счет иностранных контингентов. По той же логике, видимо, действует и Швеция. Для Стокгольма и Хельсинки членство в альянсе – это скорее политическое, чем военно-техническое решение", – объясняет эксперт.

Реакция Москвы на вступление северных соседей в НАТО действительно отличается от ответа на аналогичные попытки Украины, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. "На Украине велась откровенная русофобская политика, ее власти разрывали все связи с Россией, запрещали людям разговаривать на родном для них русском языке и стремительно вооружались, чтобы затем действовать против нашей страны. Что касается Финляндии и Швеции, то у них другая позиция. Я уверен, что Финляндия будет заинтересована и в дальнейшем сохранении наших отношений", – заметил сенатор. Он полагает, что в Хельсинки откажутся от размещения военной инфраструктуры альянса на своей территории, а также не допустят размещения ядерного оружия.

"Надеюсь, что давние наработанные связи между нашими странами сработают, и Финляндия и Швеция не будут теперь заниматься такой оголтелой антироссийской политикой, как Польша, Чехия и страны Балтии", – надеется он. Сенатор отметил, что у России не было конфронтации с Финляндией и Швецией, и решение о вступлении этих стран в альянс продавили из Вашингтона. "Я думаю, что их очень заманивали и пугали "российской угрозой". Видимо, давление нарастало. Не забывайте, что эти страны являются членами Евросоюза и им сложно портить отношения c другими странами Запада", – подчеркнул сенатор.

Швеция теперь присоединится к большому безъядерному клубу европейских стран – членов НАТО, поясняет Кортунов, напомнив, что в Европе не так много стран НАТО, где находится американское ядерное оружие. "Ядерное оружие из США есть в Германии, Италии и Турции – на авиабазе Инджирлик. Размещение ядерного оружия альянса требует отдельных договоренностей между странами возможного размещения и странами, которые этим оружием располагают. В данном случае это должны быть договоренности между США, Финляндией и Швецией. Если та же Швеция не захочет, то заставить ее будет почти невозможно", – говорит гендиректор РСМД.

"Вашингтон и Брюссель ранее устанавливали для Стокгольма и Хельсинки разные формы сотрудничества с НАТО. В США настаивали на участии Швеции и Финляндии в миротворческих операциях НАТО – в частности, в операции США в Афганистане. В целом Вашингтон всячески рекламировал в Швеции и Финляндии членство в НАТО. То, что вопрос с членством Финляндии и Швеции в НАТО может решиться на протяжении нескольких недель, говорит о том, что Вашингтон как минимум давно к этому был готов, а как максимум давно этому способствовал", – заключил Кортунов.

Во вторник днем МИД России объявил о выходе нашей страны из Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Накануне и в Федеральном собрании объявили о выходе из состава Парламентской конференции Балтийского моря. Эксперты полагают, что этот демарш косвенно связан с решением Финляндии и Швеции примкнуть к НАТО. Как заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович, "СГБМ – не первая и не последняя международная организация, из которой выходит Россия".

Артур Приймак, Денис Коробейников