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ТАСС

Хабаровский судостроительный завод впервые спустил на воду краболовное судно

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Краболов «Омолон» проекта 03141
Краболов «Омолон» проекта 03141.
Источник изображения: ХСЗ

В октябре краболов перенаправят на базу во Владивосток

ТАСС, 14 мая. Хабаровский судостроительный завод в субботу торжественно впервые спустил на воду краболовное судно "Омолон", которое построили по программе "Квоты в обмен на инвестиции", сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

"На территории Хабаровского судостроительного завода сегодня состоялась торжественная церемония спуска на воду краболовного судна "Омолон". Краболовное судно построено в рамках государственной инвестиционной программы "Квоты под киль" по заказу магаданской компании ООО "Маг-Си Интернешнл". Контрактом предусмотрено строительство двух краболовов на Хабаровском судостроительном заводе, их закладка прошла в апреле 2020 года. Второе судно будет спущено на воду через три месяца. По плану сдача заказа произойдет в июле 2023 года", - говорится в сообщении.

На "Омолоне" еще запланировали швартовные испытания и обустройство помещений. В октябре краболов перейдет на базу во Владивосток, где пройдут окончательные ходовые испытания и ревизия, а также завершится окончательная отделка и снабжение.

Хабаровский судостроительный завод основали в 1953 году для строительства кораблей противолодочной обороны Тихоокеанскому флоту. За 65 лет на предприятии построили около 360 судов, в том числе более 200 военных. Завод заключил контракты на строительство двух краболовов, двух морских буксиров и амфибийного судна на воздушной подушке. Предполагается, что к 2023 году загрузка завода будет 100%-ной.

В декабре 2021 года губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что на площадке завода также запустят производство домокомплектов: компания "Сахалин-Инжиниринг" получит 15 тыс. кв. м в аренду с правом последующего выкупа.

По системе инвестиционных квот государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие рыбодобычи (строительство флота) или рыбопереработки (строительство заводов). В рамках этой программы на Дальнем Востоке построили 11 заводов: шесть по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности на Камчатке, в Приморском крае и на курильском острове Шикотан, а также пять заводов малой мощности по переработке рыбы, кроме минтая, в Камчатском крае и на Сахалине. По программам инвестиционных квот и обновлению краболовного флота идет строительство 105 судов, из них построили и передали заказчикам восемь, или 7,6%.

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