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ТАСС

Эксперт: США пытаются догнать РФ в создании гиперзвуковых ракет воздушного базирования

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Виктор Есин
Виктор Есин.
Источник изображения: МО РФ

Экс-начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин отметил, что им удалось разогнать ракету до скорости 5 М, в то время как отечественный "Кинжал" "уже давно достиг скорости 8 М"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. США предпринимают попытки догнать Россию в области разработки гиперзвуковых ракет воздушного базирования. Такое мнение выразил ТАСС бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ генерал-полковник Виктор Есин.

"Проведенные в США испытания ракеты воздушного базирования позволили достичь скорости 5 М (М - число Маха - прим. ТАСС). Это начало гиперзвука. Но наш "Кинжал" уже давно достиг скорости 8 М", - отметил он.

Эксперт отдельно напомнил, что существует моторный и безмоторный гиперзвук - последний достигнут, в частности, на "Авангарде", скорость которого превышает 20 М.

"Но их нельзя сравнивать, поскольку моторный гиперзвук намного сложнее безмоторного", - добавил Есин.

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