Эксперты: российские системы ПВО и ПРО смогут противостоять гиперзвуковому оружию США

По их мнению, Соединенные Штаты находятся только в начале пути по созданию такого оружия, значительно отставая от России

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. США находятся только в начале пути по созданию гиперзвукового оружия, значительно отставая от России. При этом имеющиеся уже сегодня российские системы ПРО и ПВО смогут успешно противостоять перспективным американским гиперзвуковым ракетам. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС военные эксперты.

Как отметил главный редактор газеты "Независимое военное обозрение" (НВО) Дмитрий Литовкин, проведенные 14 мая испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A с борта стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H являются большим достижением для Соединенных Штатов. "То, что у них наконец-то получилось осуществить пуск ракеты, это успех, потому что в гонке гиперзвуковых технологий они проигрывают нам и Китаю. Это дает им базу для создания уже и наземных, и морских гиперзвуковых систем. В том, что они их сделают, сомнений нет", - сказал он.

В свою очередь редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков также отметил начальный этап работы специалистов США в области гиперзвукового вооружения. "Если говорить о программе управляемого гиперзвука, они [США] находятся на первом этапе, когда они научились разгонять цель до скорости пяти чисел Маха, - отметил он. - Теперь им нужно научить эту болванку маневрировать и точно попадать в цель не только в благоприятных условиях, когда светит яркое солнышко и безоблачное небо. Когда они все эти испытания проведут, можно будет говорить о том, что у них появился гиперзвуковой боевой комплекс, который среди линейки гиперзвуковых комплексов пока будет самым медленным. Это низшая ступень, с которой начинается гиперзвук".

Военный эксперт рассказал, что AGM-183A является двухступенчатой ракетой, где первая ступень - разгонный блок, вторая - "болванка", которую необходимо разогнать до гиперзвуковой скорости. Этот проект был запущен на основе проекта Advanced Hypersonic Weapon.

Как отметил Леонков, в 2019 году исследовательская служба Конгресса США, подводя промежуточные итоги гиперзвуковых программ, сообщала, что для того, чтобы овладеть технологией управляемого гиперзвука, американцам придется создать ряд прорывных технологий. После этого было сокращение программы, и тогда М-183 была выбрана как наиболее перспективная, потому что по ней было сделано много заделов. Кроме того, была ракета X-51A, которая тоже шла по программе гиперзвука. Все эти заделы были объединены. В 2020-2021 годы данную ракету пытались запустить из-под крыла бомбардировщика B-52, но все попытки оказались неудачными.

"Они проделали работы над ошибками, и 14 числа им удалось ракету отстыковать от бомбардировщика и разогнать до пяти Махов. Это все, что им удалось", - подчеркнул эксперт.

Противодействие гиперзвуковым ракетам

По словам Литовкина, пока нельзя говорить о возникновении угрозы для России в связи с разработкой США гиперзвукового оружия. "У нас есть комплексы С-400 и С-500, которые "видят" гиперзвуковые цели <...> и могут их перехватить. То есть мы опять на шаг впереди США", - отметил он.

Военный эксперт также напомнил, что Россия обладает ракетным комплексом "Авангард" с управляемым гиперзвуковым боевым блоком, которому американская система ПРО противостоять не сможет.

Леонков также заявил, что ракетные комплексы С-300В4 и С-400 имеют на своем вооружении зенитные управляемые ракеты, которые могут сбивать маневрирующие гиперзвуковые цели, летящие на скорости 12 чисел Маха.

Российские разработки

Леонков также отметил, что Россия не стоит на месте в области разработок гиперзвукового оружия. "Мы сейчас делаем гиперзвуковые комплексы класса "воздух - воздух", чтобы сбивать носители таких гиперзвуковых ракет на дальних рубежах. То есть до того момента, как он сможет применить этот комплекс по нам. Наши гиперзвуковые комплексы уже летают на скоростях 8-10 чисел Маха. А если мы говорим про баллистические комплексы межконтинентальных ракет, то, например, скорость комплекса "Авангард" составляет 27 чисел Маха. Еще у нас есть гиперзвуковые противокорабельных ракеты, о которых американцам пока приходится только мечтать", - сказал эксперт.

В свою очередь главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что США активно ведут работу над сверхзвуковым оружием, несмотря на ряд неудач и отставание в сравнении с Россией. "Не должно быть никаких иллюзий, что рано или поздно эта программа будет доведена до стадии начала серийного производства конкретных образцов вооружения и военной техники. <...> Через пять-семь лет, очевидно, США уже приступят к полномасштабному производству", - сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что для России критически важно учитывать, что гиперзвуковое оружие поступит на вооружение американской армии. С учетом новых вызовов необходимо внести в российскую систему воздушно-космической обороны соответствующие изменения.

"В первую очередь необходимо полномасштабное серийное производство зенитных ракетных систем пятого поколения С-500, которое способно бороться с подобными целями и угрозами. И планировать возможности по наращиванию группировок С-500 на тех театрах военных действий, где угроза применения американцами гиперзвукового оружия через какое-то количество времени будет вероятным сценарием", - отметил Коротченко.

Испытание гиперзвуковой ракеты США

17 мая ВВС США сообщили об успешном проведении испытания прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H 14 мая у побережья на юге штата Калифорния успешно выпустил гиперзвуковую ракету AGM-183A, разработанную в рамках программы ARRW. После отделения от самолета блок развил скорость, в пять раз превышающую скорость звука. В ВВС США отметили, что "испытание было проведено безупречно".

В конце марта 2022 года представитель Комитета начальников штабов ВС США вице-адмирал Рон Боксолл заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают развернуть в ближайшие пять лет три батареи гиперзвуковых ракет большой дальности и четыре батареи средней дальности.

По его информации, планы администрации США "включают развертывание гиперзвуковых [вооружений] на платформах наземного, воздушного и морского базирования". Он уточнил, что власти надеются завершить разработку прототипа гиперзвукового оружия по программе ARRW и развертывание гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования на истребителях-бомбардировщиках F-15 в 2027 году.