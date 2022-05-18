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Российская газета

Николай Патрушев: Мощная суверенная Россия Западу не нужна

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Николай Патрушев: Запад вынашивал планы гибридной войны против России задолго до февраля 2022 года.
Николай Патрушев: Запад вынашивал планы гибридной войны против России задолго до февраля 2022 года.
Источник изображения: РИА Новости

Противодействие западным санкциям, ход специальной военной операции, а также перестройку российской экономики в условиях новой холодной войны обсудили члены научного совета при Совете безопасности России под руководством секретаря Совбеза Николая Патрушева.

По словам Патрушева, Запад наращивал поддержку Киева и подталкивал его к проведению на востоке Украины масштабной насильственной акции. Развернутая американцами и их сателлитами глобальная антироссийская кампания убедительно доказывает, что Украина стала предлогом для ведения против России необъявленной войны.

"В этой связи полагаю важным научному совету оценить параметры этой войны, ее признаки и характерные особенности в сравнении с холодной войной", - обратился секретарь Совбеза к видным российским ученым и экспертам. К слову, в составе научного совета при Совбезе сейчас 153 российских академика, ученых и специалистов, назначенных персонально президентом России.

Как отметил Патрушев, намерения к развязыванию такой войны вынашивались задолго до февраля 2022 года и были бы реализованы независимо от действий России. "Мощная, динамично развивающаяся, суверенная Россия Западу не нужна", - сказал секретарь СБ РФ.

Также, по его мнению, очевидна и цель нынешних действий коллективного Запада - создать для России санкционные запреты для общения с остальным миром, в том числе в области науки, современных высоких технологий. Подорвать российскую экономику, затормозить развитие нашей страны, сформировать условия для духовно-нравственной и культурной деградации населения.

В конечном итоге Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано на Украине и в целом ряде других государств. Однако, по словам Патрушева, специальная военная операция сорвала эти замыслы.

"Мы были вынуждены превентивно приступить к этой мере, так как уровень угроз национальной безопасности, пренебрежения к интересам нашей страны вышли на уровень, который грозил самой государственности России и ее существованию", - подытожил Николай Патрушев. Он также напомнил, что в декабре 2021 года на пленарном заседании научного совета подробно рассматривались агрессивные замыслы НАТО в отношении России и стран СНГ, планы США и их союзников по экономическому удушению нашей страны и стимулированию протестных настроений. Он отметил, что последовавшие за этим изменения международной обстановки полностью подтвердили правильность экспертных оценок научного совета.

А вот об итогах и выводах прошедшего уже за закрытыми дверями во вторник научного совета журналистам рассказал помощник секретаря Совбеза РФ Алексей Павлов.

По его словам, в частности, было отмечено, что наращивание военной мощи у западных границ России и государств СНГ является прямой угрозой нашей стране и всем странам евразийского пространства. В то же время, по словам Павлова, специальная военная операция подтвердила значимость научных подходов к разработке современных образцов вооружения и военной техники, а также применения войск и сил в военных конфликтах. Кроме того, ученые отметили, что Россия предусмотрела целый ряд мер, направленных на недопущение разрыва торгово-экономических отношений нашей страны с участниками мирового рынка.

Так, в топливно-энергетическом секторе предлагается наращивание производства СПГ и развитие инфраструктуры его поставок. Создание налоговых и других стимулов для развития предприятий нефтегазохимии и разработчиков нефте- и газосервисного оборудования. Изучается формирование альтернативных схем нефтяного трейдинга, позволяющих обойти ограничения США и ЕС.

В аграрно-промышленном секторе предполагается сделать ставку на повышение рентабельности бизнеса для отечественных производителей зерна. Также эксперты Совбеза обратили внимание на необходимость очистить отрасль от посредников.

Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано на Украине и в других странах 

В области информационно-коммуникационных технологий предлагается создать максимальные налоговые и иные льготы для компаний, производящих высокотехнологичное оборудование, а также программное обеспечение. В сфере машиностроения и станкостроения научный совет предложил введение налоговых и иных стимулов развития производства и размещения прямых инвестиций с расчетом на дружественные страны и те компании из ЕС и Японии, которые захотят вернуться к локализации производства в России.

В целом, как отметил Алексей Павлов, эксперты Совбеза считают, что необходим переход от макроэкономической политики финансовой стабилизации к политике интенсивного развития на основе структурной модернизации экономики России.


Иван Егоров

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