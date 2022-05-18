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РИА Новости

Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, заявил Медведев

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, но в случае нападения на страну даст сверхмощный ответ, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Арсенал современных, надежных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать Третью мировую. Мы такой ситуации не допустим. Но вынуждены постоянно напоминать, что в случае нападения на нашу страну способны дать немедленный и сверхмощный ответ. Отразить любую агрессию, которая угрожает нашему государству", - написал Медведев в Telegram-канале.

Во вторник он посетил Институт теоретической и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове и провел совещание о перспективах развития Национального центра физики и математики.

Основная задача ИТМФ – разработка новых математических методик и программ, прежде всего в интересах российского ядерного оружейного комплекса, а также для других областей. Математическая база института с имеющимся программным обеспечением является одной из самых мощных в России.

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Россия
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РФЯЦ-ВНИИЭФ
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Медведев Дмитрий
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