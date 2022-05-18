Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, заявил Медведев

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, но в случае нападения на страну даст сверхмощный ответ, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Арсенал современных, надежных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать Третью мировую. Мы такой ситуации не допустим. Но вынуждены постоянно напоминать, что в случае нападения на нашу страну способны дать немедленный и сверхмощный ответ. Отразить любую агрессию, которая угрожает нашему государству", - написал Медведев в Telegram-канале.

Во вторник он посетил Институт теоретической и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове и провел совещание о перспективах развития Национального центра физики и математики.

Основная задача ИТМФ – разработка новых математических методик и программ, прежде всего в интересах российского ядерного оружейного комплекса, а также для других областей. Математическая база института с имеющимся программным обеспечением является одной из самых мощных в России.