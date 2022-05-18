«Радует, что лучший в мире экспортный танк останется в России»

Генерал Деломудров объяснил, почему возрастут поставки Т-90М «Прорыв» в российскую армию

Сухопутные войска Вооруженных сил России пополнились партией новейших танков Т-90М «Прорыв», которые производятся на «Уралвагонзаводе» (УВЗ). «Газета.Ru» разбиралась, в чем состоят особенности этой машины и каковы ее перспективы.

Производство Т-90 началось в 1992 году. В разных модификациях этих машин было выпущено более 600 единиц для нужд Вооруженных сил РФ, а также более 2 тыс. машин в экспортном исполнении. «На сегодня танк Т-90 является самым коммерчески успешным танком на мировом рынке», - отмечалось в пресс-релизе по итогам 2021 года, выпущенном госкорпрацией «Ростех», куда входит УВЗ.

Серийные образцы Т-90М впервые поступили в российскую армию в августе 2021 года. «Прорыв» создан на базе российского основного боевого танка (ОБТ) Т-90А. У него полностью заменена башня, что позволило в несколько раз улучшить защиту, увеличить внутренний бронетанковый объем, разместить дополнительное оборудование и сделать условия работы экипажа комфортнее.

Помимо установки новой башни специалисты УВЗ провели глубокую модернизацию силовой и трансмиссионной установок, ходовой части, а также значительно усовершенствовали бронестойкость машины. Для повышения точности огня и сокращения времени подготовки к стрельбе танк оборудован современным панорамным прицелом командира и автоматизированной системой управления огнем «Калина», что позволяет вести круговой обзор, поиск, распознавание и захват целей.

Дизельный двигатель мощностью 1130 л.с., разработанный «ЧТЗ-Уралтрак», обеспечивает Т-90М большой запас хода, в том числе при экстремально низких и высоких температурах.

«В числе преимуществ этих танков стоит отметить возможность работать в единой системе управления тактического звена во взаимодействии с другими видами и родами войск, что достигается обеспечением «Прорыва» современными системами средств связи и высококачественной электронной «начинкой» боевой машины»,

- рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, генерал-майор в отставке Кирилл Деломудров.

Точную численность последней поставки Т-90М в российскую армию не называют. По официальным данным, Минобороны заключил с УВЗ три контракта на поставку 80 машин. При этом лишь часть из них будут новыми, а другая часть - прошедшими модернизацию танками Т-90А.

Генерал Деломудров считает, что поставки Т-90М в российскую армию будут возрастать, но не в ущерб другим образцам танковой техники.

«Рост производства Т-90 не означает, что армия отказывается от других танков. Продолжится выпуск и модернизация таких боевых машин как Т-72Б3 и Т-80БВМ, которые входят в число основных средних танков и считаются лучшими в своем классе. Продолжается и производство танков Т-14 «Армата», их количество также определяется потребностями Минобороны - пока оно невелико. В своеобразной «танковой гонке» с «Арматой» пока лидирует Т-90М «Прорыв», в котором сочетаются как традиционная надежность, так и современные разработки», - добавил Деломудров.

Военный политолог Валерий Волков, в свою очередь, отметил, что Т-90М привлек интерес иностранных покупателей и изначально во многом был ориентирован именно на экспорт. Проведение Россией специальной военной операции на Украине и последующие западные санкции усложнили ситуацию, считает эксперт.

«Еще в 2020 году был заключен контракт с Египтом на поставку 300 танков Т-90М. Детали контракта не раскрывались, но в случае его реализации Каир стал бы крупнейшим оператором Т-90М в регионе. Интерес к этой машине был и у других стран, в том числе у Индии, Китая, Алжира, Венесуэлы.

По соотношению цена-качество Т-90М - объективно лучший в мире экспортный танк. Цена на него составляет примерно $3-3,5 млн, а цена, например, на Abrams M1A2 третье модификации SEPv3 может достигать $7-8 млн. Показательно, что Египет ранее покупал Abrams. После введения санкций США и ЕС покупатели будут осторожны. Продажи могут застопориться из-за опасений, что санкции применят не только к России, но к покупателям.

В этом есть, впрочем, хороший момент. Радует, лучший в мире экспортный танк останется в России», - считает Волков.

Виктор Сокирко