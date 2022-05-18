Войти
Газета.ru

«Радует, что лучший в мире экспортный танк останется в России»

752
0
+2
Источник изображения: gazeta.ru

Генерал Деломудров объяснил, почему возрастут поставки Т-90М «Прорыв» в российскую армию

Сухопутные войска Вооруженных сил России пополнились партией новейших танков Т-90М «Прорыв», которые производятся на «Уралвагонзаводе» (УВЗ). «Газета.Ru» разбиралась, в чем состоят особенности этой машины и каковы ее перспективы.



Производство Т-90 началось в 1992 году. В разных модификациях этих машин было выпущено более 600 единиц для нужд Вооруженных сил РФ, а также более 2 тыс. машин в экспортном исполнении. «На сегодня танк Т-90 является самым коммерчески успешным танком на мировом рынке», - отмечалось в пресс-релизе по итогам 2021 года, выпущенном госкорпрацией «Ростех», куда входит УВЗ.

Серийные образцы Т-90М впервые поступили в российскую армию в августе 2021 года. «Прорыв» создан на базе российского основного боевого танка (ОБТ) Т-90А. У него полностью заменена башня, что позволило в несколько раз улучшить защиту, увеличить внутренний бронетанковый объем, разместить дополнительное оборудование и сделать условия работы экипажа комфортнее.

Помимо установки новой башни специалисты УВЗ провели глубокую модернизацию силовой и трансмиссионной установок, ходовой части, а также значительно усовершенствовали бронестойкость машины. Для повышения точности огня и сокращения времени подготовки к стрельбе танк оборудован современным панорамным прицелом командира и автоматизированной системой управления огнем «Калина», что позволяет вести круговой обзор, поиск, распознавание и захват целей.

Дизельный двигатель мощностью 1130 л.с., разработанный «ЧТЗ-Уралтрак», обеспечивает Т-90М большой запас хода, в том числе при экстремально низких и высоких температурах.

«В числе преимуществ этих танков стоит отметить возможность работать в единой системе управления тактического звена во взаимодействии с другими видами и родами войск, что достигается обеспечением «Прорыва» современными системами средств связи и высококачественной электронной «начинкой» боевой машины»,

- рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, генерал-майор в отставке Кирилл Деломудров.

Точную численность последней поставки Т-90М в российскую армию не называют. По официальным данным, Минобороны заключил с УВЗ три контракта на поставку 80 машин. При этом лишь часть из них будут новыми, а другая часть - прошедшими модернизацию танками Т-90А.

Генерал Деломудров считает, что поставки Т-90М в российскую армию будут возрастать, но не в ущерб другим образцам танковой техники.

«Рост производства Т-90 не означает, что армия отказывается от других танков. Продолжится выпуск и модернизация таких боевых машин как Т-72Б3 и Т-80БВМ, которые входят в число основных средних танков и считаются лучшими в своем классе. Продолжается и производство танков Т-14 «Армата», их количество также определяется потребностями Минобороны - пока оно невелико. В своеобразной «танковой гонке» с «Арматой» пока лидирует Т-90М «Прорыв», в котором сочетаются как традиционная надежность, так и современные разработки», - добавил Деломудров.

Военный политолог Валерий Волков, в свою очередь, отметил, что Т-90М привлек интерес иностранных покупателей и изначально во многом был ориентирован именно на экспорт. Проведение Россией специальной военной операции на Украине и последующие западные санкции усложнили ситуацию, считает эксперт.

«Еще в 2020 году был заключен контракт с Египтом на поставку 300 танков Т-90М. Детали контракта не раскрывались, но в случае его реализации Каир стал бы крупнейшим оператором Т-90М в регионе. Интерес к этой машине был и у других стран, в том числе у Индии, Китая, Алжира, Венесуэлы.

По соотношению цена-качество Т-90М - объективно лучший в мире экспортный танк. Цена на него составляет примерно $3-3,5 млн, а цена, например, на Abrams M1A2 третье модификации SEPv3 может достигать $7-8 млн. Показательно, что Египет ранее покупал Abrams. После введения санкций США и ЕС покупатели будут осторожны. Продажи могут застопориться из-за опасений, что санкции применят не только к России, но к покупателям.

В этом есть, впрочем, хороший момент. Радует, лучший в мире экспортный танк останется в России», - считает Волков.


Виктор Сокирко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Венесуэла
Египет
Индия
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Армата
Калина СУО
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80БВМ
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год
Евросоюз
Похожие новости
01.09.2020
"У "Арматы" большое будущее". Глава Уралвагонзавода — о развитии танкостроения России
27.02.2019
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
19.03.2013
Танки пересекают границу ("Gazeta Finansowa", Польша)
20.12.2011
Россия сохраняет ведущие позиции на мировом рынке ОБТ
18.04.2011
Сплошные противоречия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 14:24
  • 26317
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.05 13:48
  • 3
Defense News: Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов Ка-31
  • 18.05 12:56
  • 5
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 18.05 11:47
  • 2
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 18.05 10:59
  • 6
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 18.05 10:52
  • 9
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 18.05 06:10
  • 1
Минобороны России показало первое применение ударного «Орлан-10»
  • 18.05 05:58
  • 1
Новая тактика российской армии рождается в боевых условиях
  • 18.05 03:35
  • 1
«Предотвращение «цветных революций» в Центральной Азии из-за событий на Украине»: Китайская пресса оценивает саммит ОДКБ в Кремле
  • 17.05 20:29
  • 3
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 17.05 18:09
  • 78
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 17.05 12:17
  • 26
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 17.05 11:52
  • 1
В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии
  • 17.05 11:46
  • 6
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
  • 17.05 10:52
  • 1
Austal USA заключила контракт на поставку ВМС США 16-го десантного корабля EPF