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Газета.ru

Безоговорочная капитуляция. Военные с "Азовстали" не выдвигали никаких требований

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Автобусы с эвакуированными украинскими военнослужащими с территории завода "Азовсталь", 17 мая 2022 года
Автобусы с эвакуированными украинскими военнослужащими с территории завода "Азовсталь", 17 мая 2022 года.
Источник изображения: Владимир Гердо/ТАСС

Дипломат Полянский: военные с «Азовстали» сдались в плен без условий

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что "нацисты "Азова" сдались без условий". Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе сегодняшнего пленарного заседания отметил, что бойцы батальона "не должны подлежать обмену". Временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил временно вернуть смертную казнь для "нелюдей".

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у сдавшихся в плен украинских военнослужащих, вышедших с территории "Азовстали", не было никаких выдвигаемых условий.

Ранее газета The New York Times сообщила, что украинские силы "завершили "боевую миссию" в Мариуполе", а военные "были эвакуированы, что ознаменовало окончание боев" на "Азовстали".

"Не знал, что в английском языке есть столько способов донести простое сообщение: нацисты [из подразделения] "Азов" сдались без условий", - прокомментировал публикацию Полянский.

Суд или обмен?

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков объявил, что за сутки на "Азовстали" сдались в плен 265 бойцов, в том числе членов батальона "Азов". У 51 из них тяжелые ранения. Всех нуждающиеся в помощи врачей отправили в больницу Новоазовска.

Сегодня из Мариуполя выехала колонна автобусов, в которых находятся пленные. Колонну сопровождала бронетехника. Куда их везут, не сообщается.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил вывод части военных с территории комбината и пообещал продолжить работу по эвакуации украинских военнослужащих и возвращению их в подконтрольные Киеву регионы.

"У нас есть надежда, что удастся спасти жизни наших парней. Среди них есть тяжелораненые, им нужна помощь", - отметил он. "Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа требует деликатности. И времени", - добавил украинский лидер.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя возможный обмен, подчеркнул, что "нацистские преступники не должны подлежать обмену".

"Обратите внимание, что наша страна делает все для того, чтобы раненых военнопленных лечили, обращались гуманно с теми, кто сдался или попал в плен, в отличие от Вооруженных сил Украины и украинской власти, которые творят жестокость и истязают наших военнопленных. Но, что касается нацистов, наша позиция здесь должна быть неизменной - это одна из целей специальной военной операции", - сказал спикер нижней палаты в ходе пленарного заседания.

Временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил сделать исключение из моратория на смертную казнь для бойцов "Азова". "Нелюдей нужно судить! Более того, если их чудовищные преступления против человечности будут доказаны, вновь повторю свое предложение - сделать исключение из моратория на применение смертной казни в России и дать право суду рассматривать возможность применения высшей меры", - написал депутат в Telegram.

Минюст России сегодня сообщил, что Верховный суд РФ рассмотрит требование Генпрокуратуры признать украинский полк «Азов» террористической организацией и запретить его деятельность в России.

Судебное разбирательство по административному делу против «Азова» пройдет в здании Верховного суда России 26 мая.

1 мая с "Азовстали" эвакуировали первых мирных жителей - примерно 100 человек перевезли в Запорожье. 6 мая с комбината удалось вывести еще 50 женщин, детей и пожилых людей. По данным российского Минобороны, за период с 5 по 7 мая с предприятия эвакуировали 18 мужчин, 22 женщины и 11 детей.

Леонид Цветаев


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