Запад слишком увлекся Украиной

От конфликта на Украине геополитические возможности Индии сузились

Российско-украинский конфликт существенно сократил геополитические возможности Индии, пишет газета The Hindu. Автор материала отмечает, что Нью-Дели стоит опасаться возросшего влияния КНР в Южной Азии.

Хэппимон Джейкоб (Happymon Jacob)

Главный предмет для беспокойства — что делать с Китаем, который пытается сплотить под своим влиянием весь регион.

Скоротечная, как рассчитывал было Нью-Дели, конфронтация между Россией и Украиной вылилась в полномасштабный конфликт, которому не видно конца и края, а его долгосрочные последствия весьма туманны. Что касается Индии, то дипломатическая спешка закончилась, и по мере затягивания конфликта ее геополитические возможности сужаются.

Меньше возможностей

На протяжении нескольких недель в конце марта — начале апреля казалось, что конфликт на Украине открыл целый ряд геополитических возможностей. Громкие визиты в Нью-Дели, мольбы мировых лидеров поддержать их позиции и политическая эквилибристика со стороны Индии — сложилось впечатление, что страна оказалась в центре внимания всего мира.

Однако вместо расширения стратегических возможностей Нью-Дели в своем регионе конфликт на Украине грозит, наоборот, сузить доступные Индии варианты — как минимум по трем причинам. Во-первых, Россия, ключевой стратегический партнер, больше недоступна Индии как балансир. На третьем месяце спецоперации на Украине Москва, пожалуй, даже больше зависит от Индии, чем наоборот. Во-вторых, внезапное выпадение России из азиатского равновесия лишь упрочило влияние Китая. Каким бы ни был глобальный расклад сил к моменту окончания конфликта, региональное равновесие безвозвратно сместится в пользу Пекина. В-третьих, учитывая, что США и их западные партнеры сегодня больше заинтересованы в украинском театре военных действий, их внимание к Китаю уже пострадало — а с ним и весь Индо-Тихоокеанский регион. Эти факторы автоматически ограничат региональные геополитические возможности Индии.

Главная дилемма для Индии сегодня — не в том, продолжать взаимодействие с Россией или нет. Дальнейшее сотрудничество в ближайшей и среднесрочной перспективе не вызывает сомнений. Однако из-за российской авантюры у Нью-Дели появились новые поводы для тревог и раздумий.

Крепнущий китайский вызов

Главной головной болью Нью-Дели по-прежнему остается решение китайской проблемы. Разумеется, с украинским кризисом китайский вызов как таковой не связан, но, как следствие, он лишь усложнился. Конфликт на Украине вдохнул новую жизнь в глобальную военно-политическую коалицию под руководством США, но неизбежно ослабит американское влияние в Южной Азии. Хотя этот процесс начался задолго до начала боевых действий, в дальнейшем он только ускорится, особенно с учетом того, что озабоченность Вашингтона европейским театром еще больше снизит его интерес к южноазиатскому. Главную выгоду от сокращения американского и западного присутствия в регионе получит Китай — это фактически будет карт-бланш. Таким образом, Москва для Нью-Дели с точки зрения региональных интересов отныне недоступна, а возможности США помочь Индии добиться благоприятных геополитических результатов тоже сокращается.

Таким образом, Нью-Дели беспокоит не столько то, как угодить обеим сторонам конфликта, а то, что делать с Китаем, который стремительно консолидирует весь регион под своим влиянием. Как Индия работает в этом направлении? Возьмем недавний визит министра иностранных дел Китая Ван И в Нью-Дели. Отмечалось, что индийский коллега Субраманьям Джайшанкар и советник по национальной безопасности Аджит Довал убедили Вана, что нормализация дипломатических и политических отношений возможна лишь после отвода войск с индийской стороны линии фактического контроля (ЛФК). Но решение премьер-министра Нарендры Моди посетить саммит БРИКС в Китае грозит смягчить резкую позицию Нью-Дели по отношению к Пекину. Иными словами, суровый тон Джайшанкара и Довала в ответ на предложение Вана о нормализации может быть ослаблен присутствием Моди на саммите БРИКС, пусть даже виртуальном. Но разве мог Нью-Дели, чей геополитический выбор в регионе из-за боевых действий на Украине сильно ограничился, оставить китайскую дипломатическую инициативу без внимания?

Задействовать китайско-российские связи

Хотя нет никаких сомнений, что в долгосрочной перспективе уставшая от конфликта и ослабленная Россия станет младшим партнером Китая, сегодня у Индии есть возможность повлиять на Москву, чтобы та убедила Пекин отказаться от ирредентизма по линии ЛФК. Представьте себе такой вариант. Если китайская сторона, воспользовавшись всеобщим отвлечением на Украину, предпримет шаги вдоль ЛФК, Индии придется обратиться к Западу и США за поддержкой (политической, дипломатической, разведывательной и так далее). Это неизменно будет в ущерб интересам России. Поэтому для Москвы имеет смысл попросить Пекин воздержаться от таких шагов до окончания боевых действий. Визит Вана в Нью-Дели и его просьба к Индии вернуться к статусу-кво могут свидетельствовать о том, что Пекин тоже стремиться уладить конфликты вдоль ЛФК. Хотя для "нормализации" отношений с Индией у Китая могут быть и иные причины (например, создать впечатление, что Пекин объединяет всю Южную Азию под своим началом, покуда Запад и США заняты Украиной), России важно, чтобы ее главные азиатские друзья — Китай и Индия — не конфликтовали. По крайней мере, пока не кончатся боевые действия.

Хотя это вполне может помочь справиться с китайской агрессией вдоль ЛФК в краткосрочной перспективе, дальнейший исход будет зависеть от того, как Китай оценивает собственные отношения с Россией, а ее — с Индией. В этом и заключается вызов для Нью-Дели. Если Китай стабилизирует ЛФК при участии России, он будет рассчитывать, что Индия спустит на тормозах события в Индо-Тихоокеанском регионе — а она этого себе позволить не может.

Закрепить спокойствие в Кашмире

Континентальная стратегия Индии на северо-западе — в частности касаемо Афганистана и Средней Азии — из-за конфликта на Украине также осложнится. На первый взгляд может показаться, что ситуация благоволит Индии. Рассмотрим следующее. Линия контроля (ЛК) с Пакистаном спокойна уже более года, а насилие в Кашмире снизилось. Основная причина нынешнего затишья в том, что Пакистан сперва был занят консолидацией успехов в результате возвращения в Афганистан талибов (Талибан – запрещенная в России террористическая организация, прим. ИноСМИ), а теперь расхлебывает неприятные последствия. Более того, присутствие Нью-Дели в Афганистане исчезло как таковое. Так что, грубо говоря, спокойствие в Кашмире и вдоль ЛК можно назвать платой за уход Индии из Афганистана. Со стороны это может показаться удачной сделкой. Но в долгосрочной перспективе это не так. Если Нью-Дели на это подпишется, уговор подразумевает не только отказ от стратегических интересов в Афганистане, но и сокращение участия во всей Средней Азии — на фоне лихорадочных вылазок в регион со стороны Китая, прямо на задворках российской сферы влияния.

В дальнейшем ситуация усугубится в том числе из-за украинского конфликта. Если бы Москва не втянулась в боевые действия на Украине, она бы отразила попытки Пекина захватить ее задний двор (в некотором смысле Китай проделывает с Россией экономически то же самое, что НАТО — военными средствами). В ходе декабрьского саммита Индия и Россия приняли решение о ряде инициатив по Средней Азии и Афганистану. Но едва ли они возродятся в ближайшее время — скорее всего страны сдадут позиции Китаю и Пакистану.

Совокупность геополитических последствий от несвоевременного вывода американских войск из Афганистана, конфликта России и Украины и стремительного расширения китайского влияния показывает, насколько резко сузился геополитический выбор Нью-Дели.

Хэппимон Джейкоб преподает внешнюю политику в Школе международных исследований Университета Джавахарлала Неру в Нью-Дели