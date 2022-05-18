"В котле тысяч 15-16". Украинские военнослужащие блокированы у Северодонецка и Лисичанска

Около 16 тысяч солдат ВСУ попали в "котел" под Северодонецком и Лисичанском
По словам советника главы МВД Луганской Народной Республики Виталия Киселева, группировка украинских военных численностью 15-16 тысяч находится в районе Северодонецка и Лисичанска. Войскам было приказано не отходить с позиций, как и ранее в Рубежном, предполагает Киселев. Силы ЛНР тем временем взяли под свой контроль село Орехово в Попаснянском районе. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".
Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев объявил о взятии в "котел" 15-16 тысяч украинских военнослужащих в районе Северодонецка и Лисичанска. "До 20 тысяч я сильно сомневаюсь, что там есть, но тысяч 15-16 в полном объем будет, да", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста Первого канала (цитата по ТАСС).
По словам Киселева, основной задачей блокированных бойцов было уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения - "снести как можно больше" и при этом "бремя возложить в дальнейшем" на РФ и ЛНР. "Запугать мирное население таким образом, чтобы они чувствовали страх долгие годы", - заявил помощник министра.
Киселев предположил, что этим войскам было приказано не отходить с позиций. "Точно так же, когда в Рубежном взяли пленных, они сказали, что неоднократно обращались к командованию: "Нам запретили выходить, сказали стоять насмерть". А командиры высокого ранга давно убежали, еще месяц назад", - добавил он.
Как уточнил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в Северодонецке бои идут уже в городской застройке, в Лисичанске наносятся точечные удары по скоплению живой силы и техники ВСУ.
Контроль над Орехово и Дробышево
Народная милиция ЛНР также сообщила, что силы республики взяли под свой контроль небольшое село Орехово в Попаснянском районе с населением чуть более 200 человек.
Народная милиция Донецкой Народной Республики ранее заявила, что контролирует поселок городского типа Дробышево, в двух километрах от которого находится ландшафтный заказник местного значения Подпесочное. Население поселка, по данным на 2013 год, составляло 3 тысячи человек.
Уничтоженное подразделение ВСУ под Харьковом
Спецназ Росгвардии 17 мая заявил, что уничтожил подразделение украинских войск и боевую технику под Харьковом. Перемещение бронегруппы противника обнаружила разведка.
Далее координаты цели передали артиллерийскому расчету Минобороны. По итогам боестолкновения уничтожены два БМП.
Украинских военных вывезли из Мариуполя
Из Мариуполя выехала колонна автобусов предположительно со сдавшимися в плен украинскими военными, ранее эвакуированными с "Азовстали". Колонну сопровождала бронетехника. Перед началом движения колонны не было слышно ни одного выстрела и взрыва, передает РИА "Новости".
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщил, что за сутки на "Азовстали" сдались в плен 265 бойцов. У 51 из них тяжелые ранения. Все нуждающиеся в помощи врачей отправлены в больницу Новоазовска.
Леонид Цветаев