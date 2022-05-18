МИД Ирана называет причины украинского кризиса

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В МИД Ирана называют причины украинского кризиса.

Представитель иранского МИД Саид Хатибзаде назвал расширение НАТО и нежелание принимать Западом российских предложений по гарантиям безопасности, а также нарушение прежних договоренностей альянса с Россией, основными причинами украинского конфликта.

По мнению Хатибзаде, его страна готова способствовать разрешению конфликта на Украине, если, конечно, обе стороны будут предпринимать соответствующие шаги.

Исламская Республика Иран, даст бог, начнет новый раунд своих (посреднических) усилий

— сказал иранский дипломат.

Хатибзаде сказал также, что и Москва, и Киев достаточно серьезно относятся к посредничеству Тегерана в урегулировании конфликта. В этом иранская сторона убедилась еще во время посещения Москвы главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в марте этого года, а также и в ходе переговоров Абдоллахиана с главой внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой.

Однако, зная отношение Запада и прежде всего США к Ирану, можно предположить, что они будут делать вс, чтобы украинская сторона не принимала Иран в качестве посредника.

Иран уже давно живет под санкциями Запада и прекрасно понимает, как американцы и их союзники нагнетают ситуацию в разных точках мира. Как отмечают в МИД Ирана, для США стало навязчивой идеей беспардонное вмешательство в дела не только стран, но и целых регионов мира с навязываем своей воли и полным игнорированием интересов стран, которые не желают идти на поводу у Вашингтона.