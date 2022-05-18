МИД Ирана называет причины украинского кризиса

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В МИД Ирана называют причины украинского кризиса.
Представитель иранского МИД Саид Хатибзаде назвал расширение НАТО и нежелание принимать Западом российских предложений по гарантиям безопасности, а также нарушение прежних договоренностей альянса с Россией, основными причинами украинского конфликта.
По мнению Хатибзаде, его страна готова способствовать разрешению конфликта на Украине, если, конечно, обе стороны будут предпринимать соответствующие шаги.
— сказал иранский дипломат.
Хатибзаде сказал также, что и Москва, и Киев достаточно серьезно относятся к посредничеству Тегерана в урегулировании конфликта. В этом иранская сторона убедилась еще во время посещения Москвы главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в марте этого года, а также и в ходе переговоров Абдоллахиана с главой внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой.
Однако, зная отношение Запада и прежде всего США к Ирану, можно предположить, что они будут делать вс, чтобы украинская сторона не принимала Иран в качестве посредника.
Иран уже давно живет под санкциями Запада и прекрасно понимает, как американцы и их союзники нагнетают ситуацию в разных точках мира. Как отмечают в МИД Ирана, для США стало навязчивой идеей беспардонное вмешательство в дела не только стран, но и целых регионов мира с навязываем своей воли и полным игнорированием интересов стран, которые не желают идти на поводу у Вашингтона.