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Интерфакс-АВН

В РФ вышла новая версия отечественной системы резервного копирования RuBackup 1.9

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Бизнесмен во время работы за компьютером
Бизнесмен во время работы за компьютером.
Источник изображения: © Pixabay / StartupStockPhotos

Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Компания "Рубэкап" выпустила новую версию системы резервного копирования (СРК) RuBackup 1.9, сообщает пресс-служба группы компаний "Астра", в состав которой входит "Рубэкап".

"В версии RuBackup 1.9 появилась возможность делать резервное копирование на отдельном хосте, не включенном в СРК, и размещать копии на выделенных устройствах (дисках, флешках) или в сетевой файловой системе (NFS, CIFS). Процесс запускается как по расписанию, так и по запросу пользователя. Автономное хранилище монтируется только для выполнения резервного копирования", - сказано в сообщении, распространённом во вторник.

Кроме того, разработчики реализовали ролевую модель доступа к администрированию системы.

По информации пресс-службы, исходя из правил глобального расписания или стратегий резервного копирования, пользователь сам определяет для задач приоритеты, и они действуют в рамках одного клиента. Сначала выполняются более важные задачи, а после них - те, значимость которых меньше. Это позволяет избежать конкуренции и в первую очередь обеспечить сохранность наиболее критичных данных. Задачи от разных клиентов система обрабатывает вне зависимости от приоритетов, что исключает простои в её работе.

Сообщается, что в новой версии продукта есть функционал для безагентного резервного копирования и восстановления виртуальных машин в среде виртуализации Aerodisk AIST с поддержкой дедупликации и удаленной непрерывной репликации критичных виртуальных машин в независимый комплекс.

По словам генерального директора ООО "Рубэкап" Андрея Кузнецова, RuBackup входит в реестр Минцифры РФ, решение совместимо с операционными системами, системой виртуализации Astra Linux и другими отечественными платформами, а также с российскими системами управления базами данных и множеством импортонезависимых программных и аппаратных продуктов.

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