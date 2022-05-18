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Известия.ru

ВС РФ перехватили под Харьковом украинский беспилотник с ценной информацией

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Украинский беспилотник с ценной информацией перехватили Вооруженные силы России (ВС РФ) под Харьковом. Об этом 17 мая сообщил корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага.


Он рассказал, что беспилотник нес флеш-накопитель, содержащий информацию о расположении позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на изюмском направлении.

«Работа на изюмском направлении осложняется тем, что любой клочок земли, попавший в кадр, легко идентифицируется украинской стороной. Впрочем, и наши военнослужащие уже детально разобрали на квадраты это направление в Харьковской области», — отметил корреспондент «Известий».

Военнослужащий ВС РФ рассказал журналисту, что российским войскам приходится часто сталкиваться с украинскими беспилотниками.

«Когда идет артиллерийская атака на наши подразделения, всегда слышно, что беспилотник противника летает в воздухе. Видя и слыша беспилотник, всегда знаешь, что скоро будет артиллерийское наступление», — отметил военный.

Так, на видео, которое снял украинский беспилотник, была зафиксирована переброска техники к огневым позициям, а также разбитые машины националистов. Также на видео попал удар российской артиллерии по украинским рубежам.

Ранее в этот же день Минобороны РФ рассказало о боевой работе расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» Западного военного округа, выполняющих задачи в ходе российской спецоперации в Донбассе.

БЛА «Орлан-10» осуществляют разведывательные полеты для дальнейшей координации и согласования действий различных видов военной техники, в том числе и в условиях помех радиоэлектронной борьбы противника. Беспилотники постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции ВСУ и радикальных националистических группировок.

А 12 мая корреспондент «Известий» Родион Северьянов сообщил, что на месте боев в Донбассе был найден разбитый американский беспилотник.


24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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