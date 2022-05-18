Минобороны показало кадры пресечения украинской контратаки

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео с уничтожением бронетехники двух украинских механизированных батальонов, которые 14 мая пытались перейти в контратаку.

В ролике демонстрируются кадры с борта беспилотника, который барражирует над сельской местностью. Показаны попадания артиллерии по танкам и БМП украинских войск. Также можно наблюдать результаты огневого поражения — украинская бронетехника, сгоревшая дотла, танк с оторванной башней после взрыва боекомплекта.

"Четырнадцатого мая российские военнослужащие на Запорожском направлении пресекли попытку контратаки украинских вооруженных формирований, нанеся националистам урон в живой силе и бронетехнике. В районе населенного пункта Вишневое Запорожской области киевским режимом была предпринята попытка атаковать подразделения ВС России силами двух украинских механизированных батальонов на танках и БМП", — прокомментировало видео Минобороны.

Как отмечают в ведомстве, российскими подразделениями были уничтожены 26 украинских танков и 12 боевых машин пехоты, безвозвратные потери противника в живой силе составили около ста боевиков.

В министерстве уточнили, что выдвижение бронетехники противника и подготовка к атаке были засечены дронами и средствами технической разведки.

По бронетехнике наносились удары беспилотными летательными аппаратами, работала артиллерия, также российские военные вели встречный огонь из танков и боевых машин пехоты. Украинские войска обратились в бегство.

Ранее российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации. Таким образом, удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить эти территории с ДНР.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.