Войти
РИА Новости

Медведев назвал ядерный щит обеспечением независимости России

507
0
0
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

САРОВ, 17 мая - РИА Новости. Ядерный щит обеспечивает независимость России и помогает успокаивать тех, кто пытается подталкивать нашу страну к третьей мировой войне, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Во вторник он провел в Сарове, где находится Российский федеральный ядерный центр, совещание о перспективах развития Национального центра физики и математики (НЦФМ).

"Мы находимся в Сарове, где более 75 лет ведутся разработки нашего отечественного ядерного потенциала, ядерного оружия, проводятся исследования, которые направлены на совершенствование наших возможностей, обеспечение эффективности. И конечно историческая заслуга тех, кто здесь работал, что был создан ядерный щит для России и наших союзников, который обеспечивает нашу независимость на протяжении большого количества лет. И даже помогает успокаивать тех, кто пытается подталкивать нашу страну к третьей мировой войне", - сказал Медведев.

Он отметил, что, " к сожалению, подобные выпады в настоящий момент не редкость - и со стороны тех государств, которые заняли откровенно враждебную позицию по отношению к нашей стране, и тех, кто применяет русофобскую риторику".

"В этом случае мы должны помнить о наших возможностях, которые были созданы здесь, в Сарове. Главное, чтобы наши оппоненты не забывали об этом", - подчеркнул зампред Совета Безопасности РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
22.10.2014
Технологии объединяют мир
07.12.2011
План «Б» Дмитрия Медведева
05.12.2011
ОСК и ФГУП "Росморпорт" заключили контракты на строительство 4 ледоколов
07.07.2011
А ГОЗ и ныне там
05.07.2011
Расмуссен: РФ и НАТО могут значительно продвинуться по теме ЕвроПРО
10.12.2010
Хватит ли 20 трлн руб для переоснащения российской армии?
04.05.2010
Экс-глава корпорации Intel вошел в состав руководства наукограда Сколково
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 14:24
  • 26317
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.05 13:48
  • 3
Defense News: Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов Ка-31
  • 18.05 12:56
  • 5
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 18.05 11:47
  • 2
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 18.05 10:59
  • 6
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 18.05 10:52
  • 9
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 18.05 06:10
  • 1
Минобороны России показало первое применение ударного «Орлан-10»
  • 18.05 05:58
  • 1
Новая тактика российской армии рождается в боевых условиях
  • 18.05 03:35
  • 1
«Предотвращение «цветных революций» в Центральной Азии из-за событий на Украине»: Китайская пресса оценивает саммит ОДКБ в Кремле
  • 17.05 20:29
  • 3
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 17.05 18:09
  • 78
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 17.05 12:17
  • 26
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 17.05 11:52
  • 1
В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии
  • 17.05 11:46
  • 6
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
  • 17.05 10:52
  • 1
Austal USA заключила контракт на поставку ВМС США 16-го десантного корабля EPF