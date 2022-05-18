Медведев назвал ядерный щит обеспечением независимости России

САРОВ, 17 мая - РИА Новости. Ядерный щит обеспечивает независимость России и помогает успокаивать тех, кто пытается подталкивать нашу страну к третьей мировой войне, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Во вторник он провел в Сарове, где находится Российский федеральный ядерный центр, совещание о перспективах развития Национального центра физики и математики (НЦФМ).

"Мы находимся в Сарове, где более 75 лет ведутся разработки нашего отечественного ядерного потенциала, ядерного оружия, проводятся исследования, которые направлены на совершенствование наших возможностей, обеспечение эффективности. И конечно историческая заслуга тех, кто здесь работал, что был создан ядерный щит для России и наших союзников, который обеспечивает нашу независимость на протяжении большого количества лет. И даже помогает успокаивать тех, кто пытается подталкивать нашу страну к третьей мировой войне", - сказал Медведев.

Он отметил, что, " к сожалению, подобные выпады в настоящий момент не редкость - и со стороны тех государств, которые заняли откровенно враждебную позицию по отношению к нашей стране, и тех, кто применяет русофобскую риторику".

"В этом случае мы должны помнить о наших возможностях, которые были созданы здесь, в Сарове. Главное, чтобы наши оппоненты не забывали об этом", - подчеркнул зампред Совета Безопасности РФ.