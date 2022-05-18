Патрушев: Специальная военная операция сорвала планы Запада по развалу России

Цель нынешних действий коллективного Запада очевидна - создать для России санкционные запреты для общения с остальным миром, в том числе в области науки, современных высоких технологий. Об этом в Москве на заседании научного совета при Совете безопасности России заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Также, по его мнению, Запад намерен подорвать российскую экономику, затормозить развитие нашей страны, сформировать условия для духовно-нравственной и культурной деградации населения. "В конечном итоге Запад стремился создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано на Украине и в целом ряде других государств", - заметил Патрушев.

Однако, по его словам, специальная военная операция сорвала эти замыслы. "Мы были вынуждены превентивно приступить к этой мере, так как уровень угроз национальной безопасности, пренебрежения к интересам нашей страны вышли на уровень, который грозил самой государственности России и ее существованию", - заявил секретарь Совбеза.

Он также напомнил, что в декабре 2021 года на пленарном заседании научного совета подробно рассматривались агрессивные замыслы НАТО в отношении России и стран СНГ, планы США и их союзников по экономическому удушению нашей страны и стимулированию протестных настроений.

"Последовавшие за этим изменения международной обстановки полностью подтвердили правильность экспертных оценок научного совета", - подчеркнул Николай Патрушев.

Иван Егоров