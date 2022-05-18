МИД РФ: Россия выходит из Совета государств Балтийского моря

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Как сказано в официальном заявлении МИД России, наша страна прекращает членство в Совете государств Балтийского моря (СГБМ). При этом в ведомстве уточнили, что такой шаг не повлияет на присутствие России в регионе. Москва по прежнему намерена сотрудничать со всеми странами, проводящими ответственную политику на Балтике, защищать интересы соотечественников.

Нынешняя ситуация в СГБМ - на совести тех, кто разрушил основы деятельности этой организации

— говорится в заявлении МИД.

Такие действия нашей страны вызваны недружественным поведением других государств, входящих в СГБМ. В частности, не только Россию всячески стараются отстранить от работы и проектов Совета. Также, по инициативе западных участников приостановлено участие Белоруссии в СГБМ в качестве наблюдателя. Как заявили на Смоленской площади, западные страны «монополизировали Совет в своих конъюнктурных целях, строят планы наладить его работу в ущерб российским интересам». Продолжается юридическая и финансовая дискриминация России на международном уровне.

На 25 мая 2022 года в городе Кристиансанд (Норвегия) намечена министерская сессия Совета без участия России. Фактически украден наш взнос в бюджет СГБМ — со ссылкой на санкции возвращать его не собираются

— сообщается в пресс-релизе министерства.

В сложившихся обстоятельствах Совет государств Балтийского моря по сути превратился в очередную площадку для линчевания России и «западного самолюбования». Тренд на исключение нашей страны из международных институтов вредит межнациональному сотрудничеству и в перспективе приведет к изоляции и росту противостояния не только в политической, но и в экономической сфере во многих регионах мира. Однако, похоже, это совсем не пугает западные страны, готовые на все ради достижения все более мифических целей «мировой гегемонии и наказания» России.

Региональная межправительственная организация Совет государств Балтийского моря была создана в 1992 году. В состав СГБМ входили 11 государств-постоянных членов, Евросоюз и 11 стран в качестве наблюдателей. В марте этого года членство России и Белоруссии в СГБМ было приостановлено.