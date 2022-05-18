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Российская газета

Оружие для борьбы с украинскими беспилотниками разработали в ДНР

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Бойцы 100-й бригады Народной милиции ДНР разработали противодроновое оружие для борьбы с украинскими беспилотниками. Ружье изготовлено пока в единственном варианте, но уже доказало свою высокую эффективность.

Как сообщил проекту Wargonzo оператор с позывным "Шахтер", новое оружие было изготовлено из подручных материалов и радиодеталей. Тактико-технические данные устройства не раскрываются из соображений секретности.

"Мы направляем оружие на дроны врага. Перехватываем управление и уводим на свою территорию, а если не получается, то сажаем на минное поле. Как представляется возможность, забираем себе, и теперь они уже воюют за нас", - рассказал боец и продемонстрировал разведывательный квадракоптер с эмблемой ВСУ.

Кроме того, для повышения эффективности ударных и разведывательных дронов в ДНР создали спецназ беспилотных систем. В Центре беспилотных систем готовят расчеты операторов для проведения разведки, корректировки огня и использования во время штурма. Первый выпуск составил 30 курсантов.

На экзаменах расчет бойцов с помощью беспилотника вычислил расположение противника. Затем по неприятелю был нанесен удар артиллерии. После чего туда отправилась группа зачистки.

"В этой операции использовалось три беспилотных аппарата. Один командный, другой был поднят группой прикрытия для контроля оперативной обстановки на подступах к объекту, и третий беспилотник был у группы, которая шла на штурм", - отмечается в сообщении.

После сдачи экзаменов глава ДНР принял решение - оформить Центр беспилотных систем в официальную структуру при Народной милиции республики.


Николай Грищенко

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