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ИноСМИ

"Не берите их в НАТО". Турки ополчились против Швеции и Финляндии

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Штаб-квартира НАТО, Брюссель
Штаб-квартира НАТО, Брюссель.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain U.S. Department of State

Важный ход Турции относительно НАТО!

Турция не дает согласия на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Это стало поводом для телефонного разговора генсека альянса Йенса Столтенберга и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Но Haber7 поддерживают призывают Анкару стоять на своем до конца.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В заявлении по итогам переговоров Столтенберг отметил: "Турция – ценный союзник, и все опасения по безопасности должны быть рассмотрены".

Вопрос о членстве Швеции и Финляндии в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Mevlüt Çavuşoğlu) побеседовали по телефону. В заявлении на своей странице в социальных сетях по итогам переговоров Столтенберг отметил: "Я говорил с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу о решениях наших ближайших партнеров, Финляндии и Швеции, подать заявки на членство в НАТО".

"Турция является ценным союзником, и все опасения по безопасности должны быть рассмотрены. Мы должны быть вместе в этот исторический момент", – добавил глава альянса.

"Страны, поддерживающие терроризм, не должны быть союзниками по НАТО"

С другой стороны, накануне Чавушоглу на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО подчеркнул: "Мы заняли такую позицию, поскольку считаем, что страны, поддерживающие терроризм, не должны быть союзниками по НАТО". Глава турецкого внешнеполитического ведомства также сообщил, что поднял вопрос о поддержке террористической организации Рабочая партия Курдистана / Отряды народной самообороны со стороны Швеции и Финляндии как на трехсторонних переговорах с министрами иностранных дел двух стран Анн Линде (Ann Linde) и Пеккой Хаависто (Pekka Haavisto), так и на заседании НАТО.

Комментарии читателей

Гость

НАТО нам не друг. Их цель – слабая Турция, которую можно использовать.

Хаккы

Если Турция сможет построить союзничество с Россией и станет ядерной державой, то Запад и Америка полетят ко всем чертям, и в мире восстановится равновесие. Америка и Запад – угроза миру во всем мире.

ИЗ ХАРПУТА

Если мы выйдем из НАТО, Россия нам скажет: "Примите нас в свою Организацию тюркских государств", – а за ней, возможно, придет и Китай. И получится гигантская тюркская организация, которая просто снесет ЕС.

asd

Не принимайте их в НАТО.

Моя Турция

Финны и шведы не заслуживают быть в НАТО, стоим до конца, чтим память наших мучеников.

Турок

Эй, исламофобы, с вами случится то, чего вы боитесь, ждите.

Гакко

Наложите вето, где тонко – там и рвется.

Кадир

НАТО – христианский клуб, ЕС – тоже. Обе организации – пешки США. А американские негодяи помогают террористам, будь они прокляты.

Хусейн нашел

Мы, однозначно, не должны сказать "да" этим двум странам, покровительствующим терроризму, даже под давлением США и стран ЕС. Пусть против нас вводят эмбарго в сфере оборонной промышленности, уговаривают принять их в НАТО, решительно "нет". Проведите референдум, если потребуется, но скажите "НЕТ", не поддавайтесь ничьему давлению.

исрафиль ченгель

Я люблю нашего министра иностранных дел, он как следует выполняет свою работу.

Разумныйпуть

Когда мы войдем в Сирию?

Nrc

Наше самое большое опасение в сфере безопасности – вы, Соединенные Штаты. Помощь, оказываемая Швецией и Финляндией террористам, просто ничто рядом с тем, что делаете вы... Совершенно очевидно, что вооружения, в которых вы отказываете нам, предоставляются нашим врагам.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Китай
Россия
Сирия
США
Турция
Финляндия
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NATO
Евросоюз
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