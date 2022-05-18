Засыпанные обломками украинские Т-80 обнаружены в Мариуполе

Вооруженные формирования Украины потеряли в боях как минимум треть имевшихся у них Т-80БВ.

Известно, что шесть десятков таких машин находились на вооружении десантно-штурмовых войск ВСУ. Еще 28 имелись в танковом батальоне 36-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч А2802).

Это соединение оккупировало город Мариуполь и было полностью разгромлено в ходе операции по освобождению, проводившейся союзными силами Донецкой Народной Республики и Российской Федерации.

Первые поврежденные "восьмидесятые", принадлежавшие морпехам-националистам, встречались нашим бойцам еще в начале марте. Затем такая техника, выведенная из строя, время от времени стала "всплывать" уже непосредственно в городе.

Как оказалось, боевики попытались сохранить оставшиеся образцы на территории промышленных предприятий, куда вынуждены были отступить под натиском освободителей. Однако, судя по появившимся в Сети фотографиям, это им не особо помогло. Удары авиации, артиллерии (в том числе тяжелых минометов "Тюльпан"), реактивных систем залпового огня по цехам вызвали многочисленные обрушения конструкций.

В результате даже те танки, которые избежали попаданий управляемых ракет, поражения огнем орудий и т.д., были выведены из строя обломками зданий. Правда, их повреждения, по всей видимости, не столь фатальные, и при необходимости эти трофеи можно будет достаточно быстро восстановить.

В 2015 году командование вооруженных формирований Украины вынужденно вернуло в войска газотурбинные Т-80 из-за понесенных колоссальных потерь в бронетехнике. Эти танки передавались наиболее элитным соединениям, но активно они задействовались лишь во время боев в Мариуполе.

Алексей Моисеев