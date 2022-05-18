Войти
Российская газета

Засыпанные обломками украинские Т-80 обнаружены в Мариуполе

643
0
0
Источник изображения: rg.ru

Вооруженные формирования Украины потеряли в боях как минимум треть имевшихся у них Т-80БВ.



Известно, что шесть десятков таких машин находились на вооружении десантно-штурмовых войск ВСУ. Еще 28 имелись в танковом батальоне 36-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч А2802).

Это соединение оккупировало город Мариуполь и было полностью разгромлено в ходе операции по освобождению, проводившейся союзными силами Донецкой Народной Республики и Российской Федерации.

Первые поврежденные "восьмидесятые", принадлежавшие морпехам-националистам, встречались нашим бойцам еще в начале марте. Затем такая техника, выведенная из строя, время от времени стала "всплывать" уже непосредственно в городе.

Как оказалось, боевики попытались сохранить оставшиеся образцы на территории промышленных предприятий, куда вынуждены были отступить под натиском освободителей. Однако, судя по появившимся в Сети фотографиям, это им не особо помогло. Удары авиации, артиллерии (в том числе тяжелых минометов "Тюльпан"), реактивных систем залпового огня по цехам вызвали многочисленные обрушения конструкций.

В результате даже те танки, которые избежали попаданий управляемых ракет, поражения огнем орудий и т.д., были выведены из строя обломками зданий. Правда, их повреждения, по всей видимости, не столь фатальные, и при необходимости эти трофеи можно будет достаточно быстро восстановить.

В 2015 году командование вооруженных формирований Украины вынужденно вернуло в войска газотурбинные Т-80 из-за понесенных колоссальных потерь в бронетехнике. Эти танки передавались наиболее элитным соединениям, но активно они задействовались лишь во время боев в Мариуполе.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-80
Похожие новости
10.03.2022
Украинская танковая промышленность понесла серьезные потери
02.04.2021
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
12.10.2017
Полный эрзац: самое нелепое оружие украинской оборонки
09.02.2016
Россия защищается в реальном и виртуальном пространстве
31.05.2012
Экспортные поставки белорусской военной техники, 2000-2010 годы
28.08.2008
Военная тайна. Оборонные расходы растут, а обороноспособность страны падает
05.09.2007
Предприятие "Хеви вииклз фэктори" поставило Вооруженным силам Индии 181 танк Т-90С
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 14:24
  • 26317
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.05 13:48
  • 3
Defense News: Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов Ка-31
  • 18.05 12:56
  • 5
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 18.05 11:47
  • 2
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 18.05 10:59
  • 6
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 18.05 10:52
  • 9
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 18.05 06:10
  • 1
Минобороны России показало первое применение ударного «Орлан-10»
  • 18.05 05:58
  • 1
Новая тактика российской армии рождается в боевых условиях
  • 18.05 03:35
  • 1
«Предотвращение «цветных революций» в Центральной Азии из-за событий на Украине»: Китайская пресса оценивает саммит ОДКБ в Кремле
  • 17.05 20:29
  • 3
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 17.05 18:09
  • 78
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 17.05 12:17
  • 26
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 17.05 11:52
  • 1
В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии
  • 17.05 11:46
  • 6
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
  • 17.05 10:52
  • 1
Austal USA заключила контракт на поставку ВМС США 16-го десантного корабля EPF