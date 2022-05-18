Володин рассказал о желании депутатов принять участие в спецоперации

К руководству Госдумы обратилось множество депутатов с просьбой направить их в задействованные в ходе спецоперации в Донбассе и на Украине воинские части. Об этом сообщил на пленарном заседании Госдумы председатель палаты Вячеслав Володин, напомнив, что все же депутаты должны заниматься решением внутренних проблем, готовя и принимая законы.

Спикер привел в пример Юрия Швыткина: "Сам военнослужащий, полковник, награжден орденами Мужества. Настоятельно просит использовать его знания в рамках специальной военной операции". Володин уточнил, что для того, чтобы было принято решение о такой командировке народного избранника, необходим запрос от Министерства обороны.

"Если Министерство обороны сочтет возможным, конечно, откомандируем, - добавил председатель ГД. - Нам важно помогать нашим солдатам, офицерам эффективно решать боевые задачи". При этом он напомнил об основной работе народных избранников: "Важно заниматься и решением внутренних проблем: поднимать экономику, развивать ее, противодействовать санкциям".

"Когда это начинает приобретать стихийность, это может сказаться на работе парламента", - отметил Володин.

Ряд депутатов уже участвуют в специальной военной операции на Украине в разном качестве и форматах. Как напомнил спикер, депутат Адам Делимханов откомандирован в подразделение добровольцев Чеченской Республики. А парламентарии Виктор Водолацкий и Дмитрий Саблин координируют межпарламентские связи с ЛНР и ДНР соответственно - они работают на территории народных республик, однако приезжают в Россию на рассмотрение важных законопроектов.

Татьяна Замахина