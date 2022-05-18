Новая тактика российской армии рождается в боевых условиях

Победа, одержанная в том или ином сражении это не только повод для гордости, но и предмет изучения. Нет ничего ценнее тактики, доказавшей свою эффективность в реальных боевых условиях. Равно, как и из военных просчетов можно вынести важные уроки.

Уже сейчас, боевой опыт, полученный в ходе спецоперации на Украине, не просто осмысляется, а ложится в основу подготовки личного состава ВС России. Об этом сообщает еженедельник "Звезда".

В мае на совместных учениях группа спецназа ЮВО и экипажи армейской авиации отработали высадку десанта по гостомельскому сценарию. Вертолеты Ми-8АМТШ при огневой поддержке Ми-28Н "Ночной охотник" десантировали бойцов спецназа на незнакомой площадке в горной местности. Акцент в ходе маневров делался на эффективном взаимодействии спецназовцев и вертолетчиков.

В Калининградской области около тысячи мотострелков учились чередовать оборонительные и наступательные действия, которые, как показала СВО, могут сменяться очень быстро. За две недели военнослужащие выполнили 50 учебно-боевых задач. В частности, отработали захват опорных пунктов, противодействие диверсионно-разведывательным группам и беспилотникам.

На учениях в Оренбургской области подразделения ЦВО противостояли автомобилям, оснащенным ПТРК. Согласно сценарию, беспилотники "Орлан" засекли несколько колонн "бандер-мобилей", мчавшихся к важным объектам военной инфраструктуры. Танки Т-72Б3 уничтожили их, что называется, на дальних подступах - за 2000 метров. А уцелевшие машины были добиты из засад разведчиками.

В Сибири артиллеристы ЦВО осваивали новые способы огневой поддержки мотострелков и танкистов в условиях общевойскового боя. Здесь ключевая роль отводилась работе в составе разведывательно-огневых комплексов с применением беспилотников и новейших средств разведки.

В Восточном военном округе расчеты ОТРК "Искандер-М" "отшлифовывали" навыки скрытного передвижения и маскировки, учились действовать в динамике. В условиях боевых действий ракетчики далеко не всегда могут позволить себе роскошь совершать пуски из статичного положения. А потому часть задач расчеты выполняли с неподготовленных позиций и на марше.

В Забайкалье саперы учились обезвреживать противотанковые и противопехотные мины с учетом специфики средств, которые использует противник на Украине. На тренировках применялись современные миноискатели ИМП-2 и защитных костюмы ОВР-2 "Сокол".

В ходе учений в ЮВО связистам поставили задачу - создать масштабную сеть дублированных каналов передачи данных. Требовалось организовать устойчивую защищенную связь между командными пунктами и войсковыми структурами на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях, обеспечить пункты управления видеоконференцсвязью. Для этого были задействованы командно-штабные машины Р-149МА1, машины управления П-230Т, аппаратные станции и комплексы связи "Редут-2УС" и "Артек".

Связистам удалось установить закрытые спутниковые каналы связи с абонентами межвидовой группировки войск на удалении более 1000 километров.

Олег Корякин