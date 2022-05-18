Российские военнослужащие подготовят 500 специалистов для ВС Таджикистана в летнем периоде обучения

ЦАМТО, 17 мая. До конца лета российские военные инструкторы 201-й военной базы подготовят 500 младших специалистов для Вооруженных сил Республики Таджикистан.

Подготовка военнослужащих начнется в июне на двух учебно-тренировочных комплексах Ляур и Самбули по 14 военным специальностям.

Курс продлится в среднем три месяца. Завершится обучение выполнением контрольных стрельб из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов.

Подготовкой младших специалистов для вооруженных сил республики российские военнослужащие занимаются с 2015 года, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.