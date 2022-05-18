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Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчетов ЗРК «Тор-М2»

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Минобороны РФ 17 мая показало кадры работы расчетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» в ходе спецоперации по защите населения Донбасса.


Отмечается, что расчеты комплексов круглосуточно осуществляют противовоздушное прикрытие подразделений российских Вооруженных сил, которые ведут наступательные действия.

«Важная задача расчетов зенитного ракетного комплекса — обеспечение прикрытия российских колонн с гуманитарной помощью и вывоза беженцев, а также борьба с вездесущими беспилотными летательными аппаратами противника», — сказано в сообщении ведомства.

В ходе выполнения боевых задач ЗРК «Тор-М2» уничтожили два ударных украинских вертолета, а также более 90 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного назначения, в том числе 10 БПЛА «Байрактар-ТБ2».

Ранее в этот день Министерство обороны РФ показало кадры пуска российских крылатых ракет «Калибр» с одного из фрегатов Черноморского флота. Удар был нанесен по объектам военной инфраструктуры Украины.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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