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Заявления США об испытании гиперзвуковой ракеты сочли подозрительными

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Боевая часть ракеты AGM-183A
Боевая часть ракеты AGM-183A.
Источник изображения: thedrive.com

Заявления США об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты AGM-183A кажутся подозрительными, поскольку, как правило, информацию о подобном оружии держат в тайне, заметил в разговоре с «Лентой.ру» военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он добавил, что у России есть свое качественное гиперзвуковое оружие.

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели успешное испытание прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Об этом говорится в распространенном ведомством письменном заявлении.

Подозрительные заявления

«Немного удивляет то, что США так спешат объявить о своем успехе, — заметил военный эксперт. — Обычно о таком все же молчат, потому, как мне кажется, если бы достижения были действительно серьезными, мы бы о них не услышали. Так что не факт, что та модификация, которая у них есть, ее тактико-технические характеристики будут лучше, чем у нас. Пока мы еще ничего не знаем и ничего не видели».

Он добавил, что выгодное отличие российского оружия в том, что оно уже применялось в реальном бою, как, например, ракета «Кинжал». Перенджиев призвал не спешить с выводами и дождаться официального мнения военного руководства России.

«Вся информация у нас идет через службу внешней разведки, так что, думаю, нужно подождать. Кроме того, полагаю, за нашим Министерством обороны не заржавеет, если вдруг окажется, что у США действительно есть серьезные подвижки в создании данного оружия», — подытожил Перенджиев.

То, что Штаты так громко говорят о своем успехе, кажется подозрительным: о значительных достижениях молчат, готовят сюрприз. А тут как будто просто пытаются запугать и показать, какие они молодцы. Так что, я считаю, нужно ждать официальных заявлений

Александр Перенджиев

военный политолог

Пуск американской ракеты был осуществлен с южного побережья штата Калифорния​​​. Стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress «успешно выпустил» гиперзвуковую ракету AGM-183A, которая была разработана в рамках программы ARRW, отмечается в документе ВВС США. Скорость ракеты в пять раз превысила скорость звука.

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